ПРОХЛАДНАЯ ОСЕНЬ 89-го

Так было в нашей истории

(Окончание. Начало в № 94, 96)

Также была моя жалоба на имя Пуго А. – председателя Комитета Партийного контроля, как члена КПСС, но ответа не последовало. Никому не было дела до моей судьбы, никакой объективной оценки всего происходящего. Я оказался в окружении бездушных, черствых и безнравственных бюрократов и чинуш, для которых горбачевская оттепель ничего не значила.

После всех мытарств и действий моя семья наняла великого адвоката, авторитетнейшего юриста из г.Москвы – Падва Генриха Павловича, который прилетел в г.Тбилиси, где он встретился с прокурором Грузии Размадзе В.А., имел беседу с ним. После ознакомления с материалами следствия адвокат заявил решительный протест о незаконном моем аресте и содержании в СИЗО, потребовав незамедлительного моего освобождения. Безусловно, его приезд в Тбилиси, изучение материалов следствия вынудили и прокуратуру, и МВД Грузии пересмотреть мое дело и направить все следственные материалы туда, где я был арестован и работал, в Гульрипшский районный суд для решения моей судьбы. Возникает вопрос – почему меня из Тбилиси переводят на периферию, ведь статьи были страшнее страшного, мне предъявлены обвинения, и успели опубликовать статью в газете-органе ЦК КП Грузии – «Заре Востока», где меня Чантуришвили Б. облил грязной клеветой, не дождавшись суда, почему они пошли на попятную, сами себе противореча? Да потому, что разыгранный ими фарс не имел под собой реальной основы, это был произвол, основанный на анонимке, в результате чего я был арестован.

Когда следователь Енукидзе Р.Е. закончил следственные мероприятия и дал мне документы для ознакомления, я внимательно прочел содержимое и был крайне удивлен заключением, где все было пропитано ложью и тем, чего я не совершал, те же статьи, тот же тон. А что им оставалось делать, ведь меня должен был судить Гульрипшский районный суд. Словом, избавились от судебных тяжб и все перевели на периферию. Иного выхода у них не было. Если бы следствие было уверено, что предъявленное обвинение будет реализовано в Тбилиси, то они бы ни за что не переправили бы материалы следствия в районный суд. Приезд Падва Г.П. и зыбкость предъявленных обвинений сделали свое дело.

Ознакомившись с материалами следствия, я в конце написал: «С заключением следствия категорически не согласен в связи с тенденциозностью и искаженностью фактов и предвзятостью следствия», подписался, поставил дату, год, место заключения.

Гульрипшский районный суд зачел срок моего заключения и выпустил на свободу из-под стражи. Но я не был согласен с таким решением, т.к. за мной оставалась судимость, с чем я не мог смириться. Через год я подал кассационную жалобу в Президиум Верховного суда Абхазской АССР, решением которого № 1/53 от 29.11.1991г. приговор Гульрипшского районного суда от 19.09.1990 года был отменен и я был полностью оправдан за отсутствием в моих действиях состава преступления. Я вернулся 2 января 1992 года на прежнюю работу директором «Оптово-розничного объединения по торговле стройматериалами», получил денежную компенсацию за 2 года вынужденного прогула. Успел поработать 7 месяцев и 14 дней, и началась война – 14 августа 1992 года. Но это уже другая история, о которой много написано, завершившаяся победой нашего народа и бегством грузинских оккупантов.

Но я хочу напомнить читателям еще много интересных моментов и фактов, о которых я не упомянул вначале. Считаю, это очень важным моментом из всей этой истории и пусть об этом знают люди, которым дороги честность, добропорядочность, преданность и любовь к своей родине, своей истории. Хочу напомнить несколько эпизодов.

Возвращаясь назад, хочу рассказать читателям, что после следственных мероприятий в СИЗО МВД Грузии, я был переведен в крытую тюрьму Вартачале, что находится недалеко от Тбилиси, для дальнейшей отправки в Гульрипшский СИЗО. Здесь, в Вартачалах, я встретился в коридоре тюрьмы во время сопровождения в камеру №105 с Лакоба Юрием Васильевичем, признанного в преступном мире вора в законе. Хочу о нем сказать несколько теплых слов. Да, он был преступником, он выбрал этот путь, ему так захотелось, и в этом преступном мире он пользовался огромным авторитетом. Когда меня вел капитан милиции в камеру № 105, он остановил группу, которую сопровождал, сказав ему: «Этого парня оставь мне на несколько минут для беседы со мной». Я зашел в камеру №88, где содержался Юра, он мне «прочел лекцию» как себя вести среди сокамерников, предупредил, чтобы я вел себя нормально, потом вызвал через сотрудника крытой тюрьмы одного авторитетного преступника из той камеры, где меня должны были содержать, сказав ему: «Это мой брат и чтобы ни один волос не упал с его головы».

В этой крытой тюрьме содержались наши патриоты: Зухба Валерий, сотрудник уголовного розыска МВД Абхазии, Горзолия Отар из Ткуарчала, Джонуа Ваня, Агрба Ковик, Шоуа Нугзар, Бения Тинц, Пхазария – глава администрации с.Хыпста, Бганба Юра по кличке «Геббельс» и многие другие. Все они впоследствии были осуждены по абсурдным и нелепым статьям.

Возвращаясь к Юре Лакоба, хочу сказать, что во время его пребывания в Вартачальской крытой тюрьме на него было совершено покушение еще до моего нахождения в стенах этой тюрьмы. Он мне рассказал, что о покушении на него он был заранее предупрежден и был готов к их встрече. В 3 часа ночи четверо вооруженных бандитов ворвались в камеру, где сидел Юра, и набросились на него. Одного смертельно ранил, второго тоже прилично зацепил, третий замахнулся и попал ножом в левую щеку, а четвертый ретировался от страха и избежал участи своих дружков. Юра был непререкаемым авторитетом среди преступников, дерзкий, находчивый, выходил из любой ситуации. Многие, может, не знают, что после выхода из тюрьмы, в период войны 1992-93 гг. Юра оказал большую помощь своей стране – Абхазии в снабжении оружием наших бойцов, доставляя его из России. Вот так я узнал Юру, таким неординарным, с уникальной судьбой, который унес с собой в могилу тайну своей жизни.

Завершая свою статью, хочу напомнить нашим читателям об одной публикации в московской газете «Завтра» (№43, октябрь 1995 года, стр. 4), Сергея Андреева «Шпионы и бандиты».

Вот отрывок из этой статьи:

«.... Не являлось ли целью провокации отстранение от должности и последующий арест начальника службы безопасности Грузии, генерал- лейтенанта И.П.Георгадзе, какова роль в этих событиях шефа МВД Шоты Квирая? Разве Квирая не был фактически назначен на свой пост покойным вором в законе Гиви Шалвовичем Берадзе (Гиви Резаным), приятелем Япончика, Отари Квантришвили и Иосифом Кобзоном? Разве не Квирая стал правой рукой Шеварднадзе? Разве не он взял в последнее время под свой контроль основные потоки наркотиков, проходящие через территорию Грузии? Разве не с этой целью и разве не людьми Квирая в Москве было совершено покушение на бывшего министра обороны Гию Каркарашвили, имевшего репутацию крупного наркобарона – конкурента Квирая? И разве не по причинам передела сфер влияния в наркобизнесе Квирая так настаивал на аресте Тенгиза Китовани и планирует сейчас арест Джабы Иоселиани – людей приведших Шеварднадзе к власти? И не Квирая ли организовал в Москве похищение и последующее убийство своего благодетеля Гиви Резаного, когда тот стал ему не нужен? И правда ли то, что впервые идея транспортировки каспийской нефти через Грузию и Турцию обсуждалась на тайной сходке в Тбилиси еще в 1992 году? Не участвовал ли в сходке Большой Гарри, Шеварднадзе, Гамидов, Квирая, Гиви Резаный и уголовный авторитет по кличке «Амиго»?

Вот каким в будущем станет этот «правдоборец», холуй и преступник в генеральских погонах, облеченный огромной властью и так быстро сделавший себе карьеру за короткий срок, дойдя до генерал-полковника внутренних дел Грузии. В одночасье он не стал таким, в его сознании, мыслях и воспитании еще будучи майором, работая в системе МВД Грузии, он обладал всеми отрицательными качествами человека корыстолюбивого, алчного и подлого по своему содержанию, который ради служебной карьеры в угоду своим хозяевам, готов был взойти по трупам своих оппонентов. Вот такой человек был прислан в Абхазию в 1989 году «наводить порядок», заниматься беззаконием и грабежами, выполняя послушно и раболепно волю своих хозяев. Квирая Ш.О. все же не суждено было насладиться своими «достижениями», полнокровной и беззаботной жизнью: его настигла карма, «Закон возмездия», по которому в соответствии с суммой добрых и злых деяний живущему предопределяется судьба в последующих перевоплощениях – влияние совершенных действий на характер настоящего и последующего существования.

Читатель пусть делает сам выводы, кем был Квирая Ш.О., какого монстра и преступника взрастила грузинская Фемида, который так высоко взлетел в своей карьере и достиг в короткий срок самых больших вершин по служебной лестнице и завершил свою карьеру, так до конца не насладившись полностью всеми прелестями жизни, рано уйдя из этой жизни.

Зураб АГРБА, участник национально-освободительного движения

Номер: 98Выпуск: 3699Рубрика: политикаАвтор: Зураб АГРБА, участник национально-освободительного движения