«Я ВСЕ ПЬЮ ЭТОТ ДЕНЬ… НО МНЕ НИКАК НЕ НАПИТЬСЯ»

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Недавно гостями нашей редакции были известные и уважаемые в России деятели литературы и культуры: русский поэт, журналист, сценарист, член Союза писателей России, академик Евразийской академии телевидения и радио Надежда Васильевна Осьминина и заслуженная артистка России, уроженка Сухума Нина Яковлевна Поливанова.

Состоялась интересная, на мой взгляд, встреча, в которой приняли участие Юрий Кураскуа, Заира Цвижба, Лилиана Яковлева, Русудан Барганджия, Эсма Арджения, Рада Аспер, студентки отделения журналистики филологического факультета Абхазского госуниверситета Элиф Адлейба, Лолила Цвинария, проходившие практику в редакции нашей газеты, а также секретарь Союза журналистов Абхазии Сергей Агындиа и главный редактор газеты «Апсны» Энвер Ажиба.

Журналисты задавали вопросы и получали исчерпывающие ответы. Надежда Васильевна впервые посетила Абхазию в прошлом году. Ее первый же день пребывания в Апсны стал настоящим открытием и праздником души, радостью узнавания и восхищения. «Я все пью этот день, – говорит она, – но мне никак не напиться».

Рассказала она и о том, что одна из главных целей ее проезда – содействовать участию Абхазии в традиционном cевастопольском Международном фестивале документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» (генеральный продюсер фестиваля – Евразийская академия телевидения и радио). В этом вопросе она нашла понимание у председателя Союза журналистов Абхазии, генерального директора Абаза ТВ Руслана Хашиг. Надеемся на положительный результат этого очень важного для нашей страны начинания.

Праздник души Осьмининой . Это божественное чувство называется любовью, которая становится великолепными стихами, очерками, зарисовками. Некоторые из них опубликованы и в нашей газете. Благодаря публикациям Надежды Васильевны, многие почитатели ее таланта полюбили Абхазию и изъявили желание обязательно побывать в этой чудесной стране, где, по ее словам, «не только рождаются поэзия и герои, но и сбываются мечты».

Через несколько дней после отъезда Осьмининой мы получили посвященный нашему краю ее новый очерк и подборку абхазских стихотворений.

Эти произведения полны любви и уважения к Абхазии и ее народу. Надежда Васильевна с присущей ей непосредственностью и легким сочным языком рассказывает о своем восприятии Страны Души, о том, что ее первое знакомство с Абхазией перешло в новую, более интересную плоскость – творческую: так, она с удовольствием переводит произведения абхазских поэтов Заиры Тхайцук, Энвера Ажиба и Сергея Агындиа на русский язык.

Работая над материалом о встрече в редакции, я поймал себя на мысли, что Надежда Васильевна своими произведениями сказала все о своем отношении к Абхазии, публично ответила на все интересующие нас вопросы, и я посчитал своим долгом представить вниманию нашего читателя мое понимание и восприятие ее самобытного поэтического голоса, ибо наши граждане должны хорошо знать тех, кто не только ценит нашу землю и воду, уважает наши традиции и историю, но и вносит свою лепту в развитие культуры народа Абхазии.

Недавно в нашем литературном лексиконе появилось новое слово – матрица. И я его вспомнил, когда начал читать стихи Надежды Осьмининой. Она выпустила три книги: «Узы», «Андрей Рублёв» и «Вербная Русь». Книги замечательные. С первой Надежда Осьминина вступила в Союз писателей России, а вторая и третья были награждены дипломами Московской городской организацией Союза писателей России как лучшие книги 2013-2014 и 2015-2016 годов. Я читал их, и не мог остановиться: меня переполняла радость узнавания, точно так, как эта радость посетила Осьминину в Абхазии: открытие нового и одновременно возвращение к тем родниковым истокам русской поэзии, которые, превращаясь в реки, впадают в океан мировой литературы. И по зову сердца я решил передать эту радость армянскому читателю, начал переводить стихи Надежды Осьмининой. И продолжаю это делать, погружаясь в ее строчки и строфы, в её рифмы и ритмы, в её мысли и чувства. На меня обрушилась стихия классики! Не той, что выстроилась томами и пылится на книжных полках, не востребованная сегодняшним днем, а той, что звучит в сердце, не умирая и не засыпая, неожиданно возрождаясь и бодрствуя на каждом витке истории в новом облике.

Я давно искал такого поэта. Поэта, который сберёг в своём творчестве традиции и бережно обновил их. И для меня было большим удивлением понять, что она бережёт и обновляет слово осознанно. Так строят храмы. Так молятся своими словами, когда они идут из глубины сердца. Так создают иконы:

Среди многих деревьев – лучистая,

Липа ласковая, золотистая,

Сколько вытесано досок!

Вот ещё одна и другая.

Шпонки шов скрепляют, скругляя,

Чтобы в щель не проник волосок…

И дальше создание иконы она заканчивает так:

Вот и всё.

Мазок последней мерой

Завершил художника работу.

Смотрит он с надеждою и верой

На свободу дальнего полёта

Собственной души, забывшей тело, –

С образом она отождествилась,

И земное живописи дело

В красоте божественной открылось…

Я ещё не встречал поэта, который бы технологический процесс создания чего-либо превратил в поэзию! Причем, делает она это настолько легко, что невольно задаёшь вопрос: а каким Надежда Осьминина представляет своего читателя? И тут же напрашивается ответ: юным! Именно поэтому она здесь использует простые слова и простые рифмы: чтобы юный читатель знал, как создавалась и создаётся икона. Но не только юный. Поэту хочется, чтобы об этом знали все – от мала до велика! То есть, Надежда Осьминина пишет для народа. Для народа, который она понимает и чувствует, как редко кто. Народ и Родина для нее неразделимы. Она вместила в своё сердце историю Родины, день сегодняшний и будущий. И ей удалось заплакать в своих стихах её болью и её радостью:

…Раньше срока война ворвалась похоронкой.

Взорвалась, затянула в воронку.

Потом были Брест, Сталинград, Курск –

Новая боль на открытую рану.

Вот как судьба обернулась, мама –

Не вернулся из боя твой выпускной курс.

Но уже будущее, светлое и жизнеутверждающее, открывает двери:

…Посылается свет.

Продолжается нить.

Поднимается к солнцу вешняя зелень,

Назначая беречь, завещая хранить

И наследовать землю.

Я начал цитировать Надежду Осьминину с её поэм (она написала их несколько) не случайно. Сейчас этот поэтический жанр, что называется, «не в тренде». Слишком стремительно время, которого порой не хватает, чтобы и короткое стихотворение прочитать. А поэмы? Кто осилит их эпичность? Но смею утверждать: поэмы Надежды Осьмининой читатель не только осилит, но захочет от поэта новых и новых! И не только потому что они легко написаны (отдельными стихами со сменой ритма и мелодий), а ещё и потому, что их главная тема – поиск человеком смысла жизни – вечная и близка каждому. Да и вся русская поэзия по большому счёту начиналась с поэм и од. И Надежда Осьминина это понимает, как возможно, никто другой! Для нее очень важно, чтобы этот «трудный» жанр продолжал жить в современной литературе. Как впрочем, и оды: конечно, по форме они совсем отличаются от ломоносовских, но продолжают воспевать и восхищаться всем, что видит вокруг поэт:

…К чему теперь слова, провозглашаю ливни!

Пусть остаётся смысл лишь в напряженье гроз.

Я снова научусь быть малой и наивной,

И слышать белый хор взлетающих берёз…

Произведения Надежды Осьмининой – это открытие нового всегда. Неожиданные темы и неожиданное их раскрытие – от бытовых (например, стихотворение «Вещи») до космических («Жизнь после жизни»). Но к какой бы теме не прикоснулось ее перо, оно всегда находит светлый путь. Даже, если тема печальна и грустна по сути, – в конце стихотворения обязательно словно свеча зажжется. И в этом удивительная особенность ее поэтического дара. Вот она предлагает читателю посмотреть на свою детскую фотографию, на которой «день нечаянно погас…», и заканчивает стихи: «На фотографии так не хватает света. Он мне обещан. Может быть. Потом» (стихотворение «Фотография»). Или «зажигает свечу», обращаясь к учителю:

…Возможно, наша круглая Земля

В каких-то тайных параллелях света

Вдруг заблудилась – наголо раздета

Всей памятью Любви и Бытия…

Вы ждали ученицу?.. Это я!

Стихотворение называется «Учителю, которого не было». Да, Надежда искала Учителя с большой буквы. Но где ей было его найти? На журфаке МГУ, который она закончила? В литобъединении, которое посещала? Нет, там она поэтических учителей явно не находила. И, тем не менее, их нашла. Некоторым она посвятила стихи. Других – в них упомянула. Какие имена: Уильям Шекспир, Александр Пушкин, Александр Блок, Сергей Есенин, Максимилиан Волошин, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Мария Петровых, Кирилл Померанцев!.. А сколько ещё прекрасных поэтов оставили свой след в её поэзии! Ощущение, что она вобрала в себя всех. Кроме тех, может быть, общепризнанных, которым она не доверяет. Точнее, не верит в их искренность. Что ж, имеет право. Потому что сама – нараспашку. И при этом её поэтические чувства очень глубокие и выстраданные:

К небесам поднимается сердце моё,

Ищет, ищет пути твои млечные…

… Ты снимай там, любимый, про звёзды кино,

Я потом посмотрю. Обязательно.

Эти стихи Надежда посвятила мужу, известному кинорежиссёру-документалисту Владимиру Осьминину, вместе с которым работала над многими фильмами, писала к ним сценарии и литературные тексты. Работа в кино оставила отпечаток на её поэтическом творчестве (стихи «Новое кино», «Любовь Земная», «Свидание», «Художник» и др.) так же, как в своё время профессия журналиста (стихи «Журналистка», «В магазине», «Город Салават», «Время овцы», «Год 1989» и др.). Из этих биографических отпечатков не только сложилась мозаика тем – «от Таймыра до Владивостока», но и сама поэзия приобрела неподражаемость и неповторимость: точность в деталях, пристальный взгляд на «вещи», объём и масштаб. Некоторые ее стихи, как маленькие фильмы, хочется смотреть и смотреть, настолько они киношны. И все-таки, в первую очередь, Надежда Осьминина лирик. В самом изящном значении этого слова. Будь это стихи о любви или природе, о настроении или новом впечатлении, о трагедии или философском осмыслении жизни, - везде сквозит красота и изящество, удивление и утончённость.

…И, захлебнувшись, дождь полил

Сплошным, смывающим потоком,

И целый мир дрожал под током

И плакал из последних сил.

Или:

…Люди зонтами шуршат,

Думают:

«Что же стряслось?»

Лето и вдруг листопад –

Времени сдвинулась ось.

Я сознательно не пишу о художественных приемах, которые использует в своём поэтическом творчестве Надежда Осьминина. О её стилистических находках, оригинальных рифмах и новаторстве, проявляющемся, в частности, в словообразовании, когда она «выдумывает» новые слова, органично вплетая их в поэтическую ткань (например, «звезда пятиострая» в стихотворении «Самолёт летит над берёзами…»). Это тема отдельной статьи. Но не сказать об этом, хотя бы кратко, не могу. Она умеет писать стихи длинными фразами, которые настолько легки и прозрачны, что сразу не понимаешь, что стихотворение написано одним предложением:

Когда тебя ударит в спину

Обидчика тяжелый взгляд,

И ты почувствуешь, как стынут

И рвут вопросы невпопад,

Ты укроти больное слово,

И злому смыслу вопреки,

Не пожелай себе иного,

Чем братство поданной руки.

Так же легко она может писать верлибром или белым стихом. Правда, пользуется этим редко. А всё потому, что бережёт классическую поэтическую традицию. Я бы сказал, свято бережёт. Надежде Осьмининой искренне кажется, что кроме нее, это сделать никто не сумеет. Возможно, она и права. Как говорится, время покажет. Но уже сейчас очевидно, что из её поэзии можно щедро черпать и черпать всё то лучшее, что оставила нам русская классика в своих вечных темах, чувствах и мелодиях.

АРТАВАЗД САРЕЦЯН, член союзов писателей Абхазии и Армении

На снимках: Надежда Осьминина в Пицундском государственном историко-архитектурном заповеднике; молодые журналисты внимательно слушают выступление Н.Осьмининой.

Фото Гоар Тепулян

Номер: 98Выпуск: 3699Рубрика: обществоАвтор: АРТАВАЗД САРЕЦЯН, член союзов писателей Абхазии и Армении