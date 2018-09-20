«Рифмы на Рице»: в Абхазии проходит первый абхазо-адыгский литературный фестиваль

При поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия РА проходит первый фестиваль поэзии «Рифмы на Рице».

Инициаторами фестиваля выступили поэт, драматург из Нальчика Зарина Канукова и супруга генерал-лейтенанта ВС Абхазии Султана Сосналиева Любовь Сосналиева.

«В этом году, когда отмечается 25-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии, особенно ощущается значение связей между абхазами и адыгами, во время войны выступившими в защиту братского народа. И в мирной жизни необходимо поддерживать связи, в первую очередь культурные. Высокое поэтическое слово всегда достигало самых тонких струн души. Султан Асламбекович гордился теми, кто хорошо знает свой язык, виртуозно на нем говорит и пишет. Символично, что в одном из самых красивых мест Абхазии – на озере Рице, звучит абхазская и адыгская поэзия, а за круглым столом литературоведы обсуждают планы совместной работы», – сказала Любовь Сосналиева.

Первый фестиваль посвящается памяти Заура Налоева, народного поэта Кабардино-Балкарии, заслуженного деятеля культуры Абхазии. В 2018 году отмечается его 90-летие.

Номер: 98Выпуск: 3699Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс