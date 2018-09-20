Главная
20.09.2018
Номер: 98
Выпуск: 3699
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
МИД АБХАЗИИ НАПРАВИЛ ПОЗДРАВИТЕЛЬНУЮ НОТУ В МИД НИКАРАГУА ПО СЛУЧАЮ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
«15 сентября 1821 года – важная историческая дата, ознаменовавшая начало новой эры в становлении вашего государства. В этот знаменательный день народ Никарагуа отстоял свое право на достойную жизнь и самостоятельное развитие, обрел долгожданную независимость. Сегодня Республика Никарагуа играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня.
В Республике Абхазия высоко ценят отношения дружбы и взаимодоверия, сложившиеся между нашими государствами. С удовлетворением отмечаем позитивную динамику двустороннего сотрудничества и высокий уровень взаимодействия. Готовы всемерно содействовать дальнейшему наращиванию всего комплекса взаимовыгодного партнерства».
Номер: 98
Выпуск: 3699
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс