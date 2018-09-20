Подписано Соглашение о сотрудничестве с Союзом ремесленников Сирийской Арабской Республики

В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ РА

В день официального открытия 60-й международной Дамасской универсальной ярмарки в здании Союза ремесленников САР президент ТПП РА Тамила Мерцхулава и председатель Союза ремесленников САР Нажи аль Хадуа в торжественной обстановке подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. На встрече также присутствовал председатель Союза ремесленников Дамаска Исам аль Зейбак.

Учитывая тот факт, что в Абхазии развивается туристическая отрасль и туристы – это в основном граждане Российской Федерации, в рамках встречи принимающая сторона обратилась к президенту ТПП Абхазии с просьбой организовать в нашей республике специализированную ярмарку для презентации продукции ремесленников САР.

Шел открытый разговор о возможности открытия Торгового дома САР в Абхазии, где будет представлен широкий ассортимент сирийской продукции с целью поддержки и содействия в поиске нового рынка и бизнес-партнеров на территории РА.

По окончании встречи президенту ТПП РА Тамиле Мерцхулава в качестве памятного сувенира была вручена сабля, символизирующая победу над врагами.

Номер: 98Выпуск: 3699Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА