ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РА С ПАРЛАМЕНТАРИЯМИ

В Народном Собрании – Парламенте Абхазии прошла встреча депутатов с Президентом Раулем Хаджимба.

Президент рассказал о поездке в Москву, встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и итогах официального визита делегации Абхазии в Сирийскую Арабскую Республику: о переговорах с Президентом Башаром Асадом и подписании ряда межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.

Президент проинформировал парламентариев о текущей работе исполнительной власти и о первоочередных задачах.

На встрече глава государства и депутаты обсудили ряд вопросов внутренней и внешней политики. Рауль Хаджимба выслушал мнения депутатов по широкому кругу тем и ответил на вопросы.

Номер: 98Выпуск: 3699Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс