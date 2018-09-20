Главная
20.09.2018
Номер: 98
Выпуск: 3699
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РА С ПАРЛАМЕНТАРИЯМИ
В Народном Собрании – Парламенте Абхазии прошла встреча депутатов с Президентом Раулем Хаджимба.
Президент рассказал о поездке в Москву, встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и итогах официального визита делегации Абхазии в Сирийскую Арабскую Республику: о переговорах с Президентом Башаром Асадом и подписании ряда межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.
Президент проинформировал парламентариев о текущей работе исполнительной власти и о первоочередных задачах.
На встрече глава государства и депутаты обсудили ряд вопросов внутренней и внешней политики. Рауль Хаджимба выслушал мнения депутатов по широкому кругу тем и ответил на вопросы.
Номер: 98
Выпуск: 3699
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс