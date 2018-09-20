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20.09.2018

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РА С ПАРЛАМЕНТАРИЯМИ

В Народном Собрании – Парламенте Абхазии прошла встреча депутатов с Президентом Раулем Хаджимба.

Президент рассказал о поездке в Москву, встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и итогах официального визита делегации Абхазии в Сирийскую Арабскую Республику: о переговорах с Президентом Башаром Асадом и подписании ряда межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.

Президент проинформировал парламентариев о текущей работе исполнительной власти и о первоочередных задачах.

На встрече глава государства и депутаты обсудили ряд вопросов внутренней и внешней политики. Рауль Хаджимба выслушал мнения депутатов по широкому кругу тем и ответил на вопросы.


Номер:  98
Выпуск:  3699
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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