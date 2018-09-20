Перед началом встречи Президент Р.Хаджимба, министр обороны М.Кишмария и офицерский состав Министерства почтили память Геннадия Леонидовича Гагулия минутой молчания.

Министр обороны доложил главе государства о ходе подготовки парадных расчетов к Дню Победы.

«В июле 2018 года Вами была утверждена схема построения и прохождения торжественным маршем пеших колонн парадного расчета, посвященного 25-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии, в соответствии с которой были произведены все необходимые расчеты для качественной подготовки к параду. С 6 июля 2018 года было проведено 10 тренировок пеших колонн парадного расчета на площади Свободы в городе Сухум. До начала торжественных мероприятий будет проведено еще 2 тренировки.

Общее количество задействованного личного состава – 1406 человек, общее количество привлекаемой военной техники – 119 единиц. Личный состав парадного расчета обеспечен в полном объеме. К назначенному сроку парадный расчет будет готов».

Говоря о дальнейшей работе Министерства, Президент подчеркнул, что все усилия ведомства должны быть направлены на укрепление обороноспособности Республики Абхазия.

«Мы гордимся тем, что у нас есть люди, которые носят военную форму и готовы в любой момент встать на защиту Родины. Мы должны и далее идти по пути укрепления обороноспособности нашей страны вместе с нашим стратегическим союзником. Но, хочу подчеркнуть, в целом все зависит именно от нас с вами, от того, насколько грамотно будет применена поддержка, которую нам оказывают. Во имя тех, кто погиб, во имя будущего нашего государства мы должны сделать все, чтобы работа этой государственной структуры была организована на самом высоком уровне».

В ходе встречи Президент ответил на вопросы офицеров по оборонной политике, о предстоящих мероприятиях по случаю 25-летия Победы в Отечественной войне и прошедшем официальном визите в Сирийскую Арабскую Республику.

«Сирия находится в тяжелом положении. При всех сложностях культура этой страны была продемонстрирована на самом высоком уровне. Мы увидели, что народ и руководство Сирии едины. Едины в цели, которой они добиваются и, несомненно, добьются: освобождение своей земли от террористов и укрепление своего государства.

Днем и ночью идет восстановление разрушенных войной городов, районов, тех провинций, которые находились под контролем террористов.

В первый день своего визита мы подписали большой Договор о дружбе и сотрудничестве, затем мы подписали еще два документа по экономическому сотрудничеству между нашими государствами. Сирия очень заинтересована в выстраивании с нами этих отношений. Сирии нужны возможности выхода на наши порты и железнодорожные пути, которые свяжут их с Россией. Это принесет результаты не только самой Сирии, но и будет способствовать развитию экономических процессов в Абхазии.

Бизнес в Сирии жив, он не остановил свою деятельность. Это видно и по работе Дамасской международной выставки, где десятки стран представили достижения науки, техники, промышленности.

Для нас важно как для государства, которое признано Сирийской Арабской Республикой, быть достойным партнером, и, несомненно, у нас это получится.

Президент Сирии – уникальная личность. Вам хорошо известен период распада Советского Союза, появление на политической арене Владислава Ардзинба и наше трепетное отношение к нему в военные и последующие годы. Точно так же к руководству Сирии относится и сирийский народ. Все небылицы в западных СМИ о том, что в Сирии нет общественного согласия, – это ложь.

Мы встречались с представителями кавказской диаспоры. Жители Дамаска говорили нам о том, что наши братья с оружием защищают эту землю как свою родную. Наши соотечественники активно участвуют в жизни Сирии, как в военных, так и в других государственных вопросах. Это открытые, смелые люди. Мы были горды тем, что наши кавказцы представлены на очень высоком уровне.

Мы желаем сирийскому народу выстоять и продолжить строительство государства с такой многовековой историей».

В завершение встречи министр обороны Мираб Кишмария отметил, что все поставленные главой государства задачи будут выполнены.

Номер: 98Выпуск: 3699Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА