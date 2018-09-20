ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Председателя Правительства России Дмитрия Медведева с днем рождения

«Примите мои поздравления по случаю дня Вашего рождения. В Республике Абхазия к Вам относятся с большим уважением. Именно с Вашим именем связано одно из важнейших событий в новейшей истории нашей страны – признание Республики Абхазия в качестве суверенного и независимого государства Российской Федерацией. Руководство и народ Абхазии высоко ценят непростое решение о признании независимости, но именно оно придало новый импульс нашим двусторонним отношениям.

Желаю Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, благополучия, крепкого здоровья и новых успехов на Вашем ответственном посту!»

***

Временно исполняющий обязанности Премьер-министра Абхазии Даур Аршба поздравил Председателя Правительства России Дмитрия Медведева с днем рождения

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Позвольте искренне и сердечно поздравить Вас с днем рождения и пожелать Вам доброго здоровья и новых свершений на высоком поприще служения Отечеству!

Какую бы ответственную должность Вы ни занимали, Ваша энергичная реформаторская деятельность способствовала углублению экономических и социальных преобразований. Будучи Президентом Российской Федерации, Вы выступили инициатором создания широкомасштабной программы модернизации общественно-политической, экономической и правоохранительной системы в стране. Вы осудили вооружённую агрессию Грузии и приняли мудрое и смелое решение по признанию независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, подписав судьбоносные Указы 26 августа 2008 года.

Ваш испытанный и надежный тандем с действующим Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным оказывает заметное позитивное воздействие на процесс укрепления безопасности Российской Федерации и повышения ее международного престижа.

Народ Абхазии глубоко признателен Вам за постоянное внимание к проблемам становления и развития нашего государства.

Примите мои самые добрые пожелания! Уверен в успешном выполнении всех возложенных на Вас ответственных задач».

Номер: 98Выпуск: 3699Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА