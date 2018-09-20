ДАТЫ. СЕНТЯБРЬ

1938 г. – родился ученый-археолог Игорь Иванович Цвинария

Игорь Иванович Цвинария – археолог, кавказовед, кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии Абхазского института гуманитарных исследований.

Перу ученого принадлежат более 50 научных трудов и несколько монографий. Основные научные интересы – проблемы, связанные с энеолитом и ранней бронзой Абхазии и Кавказа. Участвовал во многих археологических экспедициях, руководил раскопками энеолитического поселения в Гуандре (близ Нового Афона), комплексов мегалитических сооружений в селах Отхара и Хуап (Гудаутский р-н). Ведет раскопки открытого им многослойного памятника (от палеолита до железного века) поселения Апсар (в Новом Афоне).

В своих исследованиях Игорь Иванович использует фольклористику, этнографию, антропологию и др. Работы опубликованы на абхазском, русском, английском и турецком языках.

Цвинария И.И. – ветеран национально-освободительного движения абхазского народа и участник Народного форума «Айдгылара», участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Автор нескольких поэтических сборников.

Указом Президента РА Ардзинба В. Г. был награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

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1940 г. – родился ученый, академик Алеко Алексеевич Гварамия

Алеко Алексеевич Гварамия – доктор физико-математических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии и Российской Академии естественных наук. Его фундаментальные научные работы в области современной алгебры получили широкую известность далеко за пределами Родины и опубликованы в России, США, Венгрии, Германии, Болгарии, Польше, Югославии, Чехии и др. А.А. Гварамия выступал с докладами на многих международных научных конференциях, читал лекции в университетах ряда стран Европы и Азии, сотрудничает с международными реферативными журналами. Как руководитель АГУ и член Президиума АМАН проводит активную организационную работу, направленную на развитие и укрепление научных, образовательных и культурных связей между образовательными учреждениями Абхазии и других государств. Алеко Алексеевич Гварамия – ректор Абхазского государственного университета с 1989 года. Благодаря его стараниям и авторитету в сложные для Абхазии годы АГУ удалось наладить образовательные и научные связи с рядом вузов и научных центров России и других стран.

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11 сентября – День Памяти ученого-кавказоведа Юрия Николаевича Воронова

В этот день, в 1995 г., на пороге своей квартиры был злодейски убит видный государственный и общественный деятель Абхазии, крупный ученый-кавказовед, доктор исторических наук Юрий Николаевич Воронов. Гибель этого выдающегося человека стала невосполнимой утратой для народа Абхазии. Юрий Николаевич Воронов пользовался заслуженной любовью и авторитетом у всех жителей республики, а его вклад в дело торжества свободы и независимости Апсны был поистине огромен. Ю. Н. Воронов был хорошо известен и за пределами Абхазии как глубокий мыслитель-интеллектуал, депутат Верховного Совета, вице-премьер правительства РА, помогавший выжить своему народу в нелегкие годы военного и послевоенного лихолетья. Его заслуги в достижение Победы и Независимости Абхазии вечно будут жить в памяти народа Абхазии.

Номер: 99Выпуск: 3700Рубрика: обществоАвтор: Из книги профессора АГУ Т.Ачугба «Абхазия в датах» и «Календаря памятных дат»