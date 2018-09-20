СПОРТ

В г. Сочи прошел Открытый краевой турнир по самбо на кубок губернатора Сочи среди юношей и девушек 2002-2004 г.р.

В турнире приняли участие более 200 спортсменов, а также спортсмены из Абхазии, представленные от Сухума и Очамчыры.

По итогам проведенных боев наши спортсмены завоевали пять золотых наград.

Среди девушек первые места заняли – Гвинджия Валерия (52 кг) и Квициния Лана (56 кг). Среди юношей первые места заняли – Шарозия Денис (60 кг), Адлейба Сандро (72 кг) и Малхасян Армен (84 кг).

Команду к турниру подготовил тренер Адлейба Саид.

Номер: 99Выпуск: 3700Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту