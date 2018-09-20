О КАВКАЗЕ – С ЛЮБОВЬЮ

Искусство стоп-кадров

С любовью – на языке фотографий – рассказывают о своей родине, об особенных ее уголках, молодые фотографы Анна Давтиян из Еревана, Анна Кабисова и Евгений Иванов (Владикавказ), Илькин Гусейнов (Баку), Ильяс Хаджи (Махачкала) и представитель Абхазии, сухумчанин Отто Лакоба.

«Кавказ. Рефлексия». Так называется выставка, которая открылась на днях в Екатеринбурге, на модной сегодня в городе музейной площадке «Дом Метенкова», в филиале Музея истории Екатеринбурга. Куратор этого проекта – Федор Телков.

Экспозиция, объединившая работы шести фотомастеров из разных уголков Кавказа, размещается в пяти залах музея.

Интерес к представленным фото был очевиден с момента открытия выставки. Болью в сердце отозвались события на Кавказе последних десятилетий для старшего поколения, у которого с искрометными гостеприимными кавказскими городами и республиками связаны воспоминания счастливой юности. Ведь после распада Советского Союза любимые места превратились в горячие точки, а вместо весточек от друзей – гнетущая неизвестность… Для молодых, для поколения, выросшего уже в странах постсоветского пространства, Кавказ и вовсе – Terra incognita.

Так что выставка «Кавказ. Рефлексия» – это, по сути, возможность проникнуть в таинственный кавказский мир, познакомиться с особым образом жизни, с обычаями – такими разными – как ковер разнотравья, как многоголосное звучание языков, как ароматы национальной кухни. У каждого народа – язык, обычаи, традиции, кухня – все свое, не похожее ни на какое другое.

Вот и получается, что выставка эта – как взгляд изнутри. Приходи, знакомься, и по тому, как смотрит на мир ребенок на черно-белом фото Отто Лакоба, ты поймешь, прочувствуешь и узнаешь о жизни в отдаленном абхазском селе больше, чем из сообщения на новостном канале.

Отто Лакоба, как и другие фотографы, работы которых представлены на выставке, – из поколения, повзрослевшего уже на обломках СССР. Все они смотрят на мир со своей точки, и с этой точки людям виднее суть вещей.

Герои портретов Отто – жители разных районов Абхазии. Это и дети, и юные девушки, и пожилые люди, одним словом, люди разного возраста – в своей повседневной одежде, со своими обычными ежедневными переживаниями, думами, заботами и мечтами. Цикл называется «Сельская местность».

Отто уже не первый год представляет нам черно-белые фото, которые снимает на пленку, как это делали наши родители, бабушки и дедушки.

Выставка продлится до 8 декабря. За это время многие смогут увидеть неувядаемый Кавказ, представленный через призму отношения к нему современного молодого художника – с большой любовью и во всей глубине его одновременно трагической и счастливой судьбы.

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Еще несколько слов об Отто Лакоба. Накануне открытия коллективной фотовыставки «Кавказ. Рефлексия» состоялся спецпоказ его документальной киноленты «Монолог». Фильм, который Отто снял во время учебы в Школе документального кино и театра, уже был участником нескольких смотров и фестивалей документального кино, удостоен специального упоминания жюри конкурсов, а на «Артдокфесте-2017» претендовал на премию «Лавровая ветвь».

Снят фильм в 2017 году в Абхазии, в стенах Республиканской психоневрологической больницы, где спустя двадцать с лишним лет после Отечественной войны народа Абхазии тени прошлого по-прежнему составляют часть реальной жизни, словно внутреннее эхо – последствия минувшей войны.

То, что фильм «Монолог» в Абхазии не видели, – не упущение, а условие большинства киносмотров, к участию в которых допускаются только работы, не знакомые широкому кругу зрителей. Так что у нас встреча с киноработами Отто еще впереди.

Юлия СОЛОВЬЕВА

На снимках: Отто Лакоба на открытии выставки «Кавказ. Рефлексия» в Екатеринбурге.

Мальчик с велосипедом.

Номер: 99Выпуск: 3700Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА