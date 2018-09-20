ВЕСТИ С МЕСТ

На минувшей неделе во всех городах и районах Приднестровья приступили к реализации программы по капитальным вложениям. Читая вести с мест, нельзя не отметить, что ремонты, реконструкции начались на объектах социальной инфраструктуры – самых посещаемых приднестровцами учреждений. Получать образование, медицинское обслуживание и социальные услуги в комфортных условиях не привилегия, а качество жизни. Помимо строительных работ в городах и районах жизнь «кипела» и в других сферах.

В Тирасполе продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. На некоторых улицах было перекрыто движение, там вели ремонт теплосетей и замену подземных водоканализационных коммуникаций. Ещё один характерный признак нынешнего лета в столице – укладка асфальта. Что касается программы по капитальным вложениям, там объём работ гораздо больше. Уже отремонтировано более 80% всех заявленных объектов. К началу учебного года будут сданы в эксплуатацию все образовательные учреждения, а до конца года намерены выполнить программу полностью.

В Днестровске 90 защитникам республики вручили юбилейные медали «25 лет отражения вооруженной агрессии против Приднестровья». Награду учредил в прошлом году Президент ПМР.

В Бендерах на неделе прошли мероприятия к скорбной исторической дате – столетию расстрела царской семьи Романовых. На территории военно-исторического мемориального комплекса «Бендерская крепость» освятили часовню «Памяти святых царских мучеников», строительство которой было начато год назад. Там же представили книгу «Страж Бендерской крепости». Данные для издания собирались в архивах России, Приднестровья и Молдовы. В книге подробно описаны различные вехи истории одного из старейших храмов приднестровского края. К этой же дате прошла пешеходная акция памяти. В Свято-Петропавловский женский монастырь прибыли мощи Николая Чудотворца. Поклониться святыням, привезённым из Италии, можно ежедневно. Бендерчанам предложили вспомнить городские легенды в рамках интернет-акции, посвящённой 610-й годовщине первого летописного упоминания о городе. Лучшие истории жителей будут публиковать на сайте госадминистрации для всеобщего прочтения. На бендерской набережной продолжается бесплатный показ кинофильмов. В прошлую пятницу были фильмы на военную тематику, в эту к просмотру предложили комедии Гайдая. В Бендерах свою «Звезду» зажгло молодежное движение с одноимённым названием. Годовщину образования отметили спортивно-патриотическими и развлекательными мероприятиями. В городе полным ходом идут ремонтные работы по программе капвложений: школы, сады, детский дом, стадион. Часть финансирования уже получена, строители меняют окна, двери, крыши.

Слободзея также в программе по капвложениям. На неделе ход выполнения работ на объектах района проинспектировал глава госадминистрации. Владимировская школа за этот летний период значительно преобразится: здесь меняют отопительную систему. К тому же она будет реорганизована в школу-детский сад: в одном из корпусов здания будет расположен детский сад, который разместит около 60 детей. Еще одна сельская школа 9-летка в Ново-Котовске. Здесь будут новые стеклопакеты, подвесные потолки, в общем – уютные классы. Окна и двери меняют и в Незавертайловской школе-детском саду, тут уже решены проблемные вопросы с отоплением. В молдавской школе с. Коротное так же меняют окна и двери. А сегодня для слободзейцев проходит республиканская выставка-ярмарка «Покупай приднестровское!», в которой принимают участие десятки предприятий Слободзейского района и республики в целом, представляя отечественные товары. В Григориопольском районе ремонтируют 8 объектов муниципальной сферы. Работы выполнены на 50-80% подрядными организациями, за исключением детского сада «Звёздочка» в селе Красная Горка: там строительные работы только начались. Кроме того, займутся и обустройством детских площадок.

В Дубоссарах на реализацию программы капвложений выделено порядка 8 млн рублей. Ещё 5 млн рублей – на строительство Центра реабилитации детей с ОПЖ, которое уже началось и рассчитано на два года. Большой ремонт идёт и в Дубоссарской музыкальной школе. Там заменят систему отопления, отремонтируют санузлы и фасад, восстановят лестничные марши. В центре развития ребенка № 11 «Ивушка» полностью завершена установка новых оконных блоков в одном крыле и установлена система отопления. Сейчас окна устанавливают во втором крыле здания. В детском саду «Дюймовочка» села Дзержинское выполнен первый этап ремонтных работ по замене сетей теплоснабжения и водоснабжения в подвальном помещении. Ещё одна новость: в Дубоссарах прошёл открытый чемпионат по гребле, собрав спортсменов из Тирасполя, Днестровска, Григориополя, Дубоссар, Рыбницы, а также Кишинёва и Оргеева. Свои силы в борьбе со сверстниками проверили спортсмены всех возрастов: от начинающих до ветеранов. Тренеры Дубоссарской СДЮ-ШОР гребли тоже вышли на старт, показав пример спортивного долголетия.

В Рыбнице металлурги отметили профессиональный праздник, подвели итоги и наградили лучших работников. Но всё же основным вопросом для района стало планирование программы капитальных вложений, а именно строительство детских, совмещенных со спортивными, площадок. По Рыбницкому району и городу Рыбнице определена общая потребность в количестве 76 единиц.

Коммунальные службы Каменского района готовят котельные и тепловые сети к отопительному сезону. По некоторым адресам специалисты ремонтируют кровли, цоколи и отмостки жилых домов, обследуют квартиры на предмет затопления. Дорожная служба на прошлой неделе работала на автодорогах Тирасполь-Каменка, Каменка-Красный Октябрь. В городском парке специалисты провели реконструкцию тротуаров. На социальных объектах – это школы и сады – также проходят ремонтные работы в рамках программы капвложений. Кроме того, учитывая летний период, во всех городах и районах следят за санитарной очисткой и эпидемиологической ситуацией.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Номер: 99Выпуск: 3700Рубрика: обществоАвтор: Евгения АЛЕКСАНДРОВА