ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ

Малый бизнес

На этой неделе на сайте Фонда государственного резерва был опубликован список победителей конкурса по кредитованию малого бизнеса. Заявок на конкурс всего было подано 38. Победителями же названы 28 участников. Им дадут кредиты на 3 года по льготной процентной ставке в 6%, без предоставления дополнительного залога.

Как отметила в интервью нашей газете директор Фонда госрезерва Наталья Балан, малому бизнесу сегодня трудно воспользоваться обычными банковскими кредитами, во-первых, из-за их дороговизны (процентная ставка составляет там от 16% годовых и выше), а во-вторых, из-за того, что у малых предпринимателей часто нет имущества для залога. Кредит от Фонда госрезерва решает обе эти проблемы.

Глава Фонда напомнила, что им могли воспользоваться две категории малого бизнеса. Прежде всего, это индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства, начинающие микропредприятия. Они могли обратиться за кредитом до 600 тысяч российских рублей, при этом 10% средств по бизнес-проекту им нужно было вложить самим.

Вторая категория – это уже закрепившиеся на рынке, имеющие опыт работы предприятия и КФХ. Им был доступен кредит в сумме до 3 миллионов рублей – при условии, что они вложат 20% собственных средств.

В числе победителей – 2 индивидуальных предпринимателя и 8 крестьянско-фермерских хозяйств. Проектов в сфере сельского хозяйства, как рассказала Наталья Балан, было больше всего.

«По итогам конкурса мы выбрали самые перспективные, наиболее проработанные идеи, с четкой программой сбыта продукции как на внутреннем рынке, так и на экспорт. Упор делался также на создание новых рабочих мест. И если исходить из одобренных заявок, то в республике дополнительно могут возникнуть примерно 230-240 рабочих мест», – отметила директор Фонда госрезерва.

Среди победивших проектов есть очень интересные. Например, производство бытовой и автомобильной химии. Такого производства в Приднестровье на сегодняшний день нет, вся продукция импортируется.

Еще один проект – переработка шлакового щебня Молдавского металлургического завода. Переработанный щебень может использоваться в строительстве дорог.

Рыбницкое ООО «ЛЕО-МЛС» в свою очередь использует кредит на создание производства пластиковых бутылок. Это тоже в рамках импортозамещения. Потенциальные покупатели такой продукции – предприятия, занимающиеся розливом вод, Рыбницкий хлебокомбинат, а также предприятия – производители подсолнечного масла.

Среди победителей есть также проект по производству мозаичной плитки из битого стекла. «У многих строительных фирм это отходы, и чтобы их утилизировать, им нужно потратить немалые средства. Теперь же они смогут отдать эти отходы в переработку», – рассказала Наталья Балан.

Из сельхозпроизводителей кредит, в частности, получит предприятие, занимающееся производством перепелиных яиц и мяса. А слободзейскому производителю грибов – ООО «Андивита» – льготное кредитование позволит увеличить мощности и наладить устойчивые поставки продукции в Россию.

Сергей ГРИШИН

Номер: 99Выпуск: 3700Рубрика: экономикаАвтор: Сергей ГРИШИН