БЕЗ ИСТОРИИ НЕТ БУДУЩЕГО

Патриотическое воспитание

Глубокое знание истории Великой Отечественной войны должно стать ядром патриотического воспитания, считают ветераны войны, труда и Вооруженных сил. Председатель общественной организации Юрий Ильяшенко поделился с корреспондентом газеты «Приднестровье» мыслями о том, как сделать изучение основы основ не только более эффективным, но и увлекательным.

Юрий Иванович предлагает на республиканском уровне апробировать историко-патриотическую игру, проект которой он готов вынести на суд общественности и специалистов.

Игра, согласно замыслу, может проводиться как с дошкольниками, так и со студентами высших учебных заведений, военнослужащими. Суть её в следующем. Участникам (детям, их родителям, педагогам) предлагают темы для изучения и обсуждения. Это могут быть сражения, биографии героев, вооружение, художественные произведения о войне… Для каждой возрастной группы свои задания. По мере освоения материала в игровой, соревновательной форме выявляют лучших – сначала в классе, потом в школе, районе, республике.

Важной особенностью игры будет освоение регионального, краеведческого компонента на практике. Ребята смогут поучаствовать в походах по местам боевой славы, театрализованных боях, постоять в почетном карауле, провести самостоятельные изыскания в области военной истории, пополнить музейные экспозиции…

На заключительном этапе проводится массовая военно-спортивная игра республиканского уровня. Из победителей, награжденных специальным почетным знаком, формируется отдельная коробка на военном параде 9 Мая.

Юрий Ильяшенко говорит, что проект может быть доработан с учетом пожеланий и рекомендаций педагогов, всех, кто проявит интерес к теме.

Представители организации «Ветераны войны, труда и Вооруженных сил» искренне надеются на сотрудничество с молодежными движениями, всеми объединениями патриотической направленности.

Юрий Иванович убежден: вдумчивый подход к страницам героической летописи должен стать непреложным для подрастающего поколения приднестровцев – в этом залог здорового общества, стабильности в государстве. Особые требования должны предъявляться к молодежным активистам, общественникам, тем, кто намерен связать свое будущее со службой Отечеству, работой в органах власти. «Без знания истории невозможно быть патриотом, – настаивает ветеран. – О каком понимании исторической роли, своего культурного и духовного облика, а, следовательно, и путях развития, в таком случае вообще можно говорить».

Приднестровцы ещё в конце 80-х годов прошлого века дали решительный отпор фальсификаторам, пытавшимся исказить прошлое, очернить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, назвать освободителей оккупантами. А через всё это – оторвать регион от Русского мира. На протяжении минувших десятилетий граждане ПМР не меняли, как это было и есть в некоторых постсоветских странах, черное и белое местами. Однако многое будет зависеть от того, насколько крепко опыт отцов и дедов усвоит молодежь.

Проведение Бессмертного полка, военно-спортивных праздников и других значимых мероприятий показывает: тема Великой Отечественной волнует молодых людей не меньше, чем раньше. Но это не означает, что подходить к ней можно по накатанной. Напротив, следует искать новые формы и методы работы, полагает Юрий Ильяшенко. Тем, кто не согласен с его предложением, но готов изложить свое, он охотно пойдет навстречу. Главное – не думать, что всё уже сделано и лучше, чем есть, быть не может.

Николай ФЕЧ

Номер: 99Выпуск: 3700Рубрика: обществоАвтор: Николай ФЕЧ