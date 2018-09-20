ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА НЕ ВИДЕТЬ

Общество. Добровольцы и Победа

Об этом говорит Муса (Юрий) Шанибов – большой друг Абхазии, много сделавший для нее и ее народа, старейшина, экс-президент КГНК, доктор общей социологии Международного открытого университета (Калифорния, США), доктор политической социологии Международной Академии управления персоналом (Киев, Украина), доктор политических наук Евразийского агентства по образованию (Тверь, Россия), кандидат философских наук РГУ (Ростов-на-Дону, Россия), юрист 1-го класса (Генпрокуратура РФ), профессор АГУ.

Адыги-черкесы говорят: горе и радость – неразрывные соседи. Эта истина для нас подтверждается и сегодня. Выражаю нашу печаль по случаю ухода из жизни заслуженных участников нашей борьбы – таких, как Владимир Аршба, Руслан Тохов, Константин Озган, Кандид Тарба.

В. Аршба – один из первых министров обороны Абхазии, заложивших основу победоносной армии. Во время неудачного наступления отряд кабардинского добровольца Р. Тохова грузины интенсивно обстреляли. Руслан получил тяжелое ранение в ногу. Все кости были перебиты, и нога держалась на мышцах. Фиксировать перелом было нечем. Группа из-за него могла погибнуть. Тогда он сам отрезает перебитую ногу, и группа без потерь, пройдя через реку Гумисту, возвращается на свою территорию.

К.Озган – один из великих уроженцев Гудаутского района, ставшего территорией спасения Абхазии. Важной его заслугой являются переговоры, которые он вел с атаманами казаков Юга России. Б.Ельцин предпринимал отчаянные попытки настроить казаков на военные действия против народов Северного Кавказа. В руководстве КГНК отчетливо чувствовали эту реальную опасность и искали меры по недопущению реализации плана Ельцина. Неожиданно К.Озган предложил заняться проблемой от имени КГНК. Он вел переговоры с атаманами пяти казачеств Юга России. По его приглашению в Абхазию прибыли атаманы пяти казачеств – Дона, Краснодара, Ставрополя, Калмыкии и Терека. Они прибыли к президенту КГНК, который находился в пансионате «Самшитовая роща». После серьезных переговоров с КГНК пять атаманов дали слово, что не допустят враждебных отношений с народами и КГНК. И они это решение не нарушили. Более того, солидная группа казаков приняла участие в войне на стороне Абхазии.

Чародей танца К.Тарба через месяц после победы при содействии КГНК создал славный ансамбль танца под названием «Кавказ». При этом ансамбле он проводил занятия с 300 абхазскими детьми. Искусство Тарба стало важным фактором преодоления психологической травмы у участников Отечественной войны народа Абхазии.

Это очень хорошо, что есть такой День добровольцев, Конфедерации народов Кавказа и Юга России. Мы воздаем заслуженные почести его организаторам – интеллигенции и молодежи региона. Они показали миру свою реальную политическую и организационную мудрость, а также беспрецедентную, редкую в истории решительность, храбрость и военное искусство.

По-видимому, проводимые нами митинги у памятника добровольцам Конфедерации горских народов Кавказа исчерпали свою актуальность. По разным и сложным причинам участие добровольцев в мероприятии сократилось до предела. В прошлом 2017 году их было около десятка. В нынешнем мероприятии добровольцев почти нет, кроме чеченцев. Эти и другие обстоятельства порождают идею возможности замены наших митингов на торжественные собрания в помещениях с постановкой и обсуждением отдельных актуальных проблем развития Абхазии и ее взаимоотношений с народами, оказавшими ей помощь в годы Отечественной войны.

Тематика выносимых на этих встречах проблем должна быть изменена. Очевидно, в будущем в мероприятиях празднования дня КГНК центральное место должны занять не детали военных действий прошлого, а осмысление, анализ и освещение проблем развития абхазского общества и государства. Элементами подобных мероприятий должны быть, на наш взгляд, успехи и трудности в строительстве новой Абхазии, возможности положительного влияния на этот процесс братских народов. И, с другой стороны, использование братскими народами положительных элементов модернизации и развития абхазского общества и государства.

Выносимые на подобных торжественных собраниях доклады, сообщения и выступления должны радикально отличаться от качества утвердившихся в прошлом форм и сущности общения и обмена информацией в обществе.

Гнет малой империи Грузии для Абхазии оказался опасным. Грузия угрожала не только государственности абхазов, но и вообще, их физическому существованию. Большой этап национально-освободительной борьбы и война 1992-1993 гг. увенчались Победой. Сегодня без глубоко продуманной экономической политики и реальной идеологии Абхазия не может развиваться и двигаться к прогрессу. А без идеологии сложившееся в Абхазии глубоко и опасно противоречивое состояние общественных и межличностных отношений не может быть преодолено. Приведенные проблемы должны быть предметами глубокого анализа, осмысления и обсуждения на наших будущих конференциях и собраниях. На эти встречи могут быть и должны приглашаться ведущие специалисты, педагоги вузов, одаренные студенты и молодежь братских народов с задачей вклада в развитие Абхазии инновационного, новаторского опыта народов. Это сделает наши встречи интересными и продуктивными.

Немаловажную роль играют взаимоотношения Абхазии с горскими народами Северного Кавказа. Многие граждане, особенно из числа мародеров, которые заявляли добровольцам: «Кто вас приглашал!», нанесли большой вред взаимоотношениям Абхазии с этими народами. Абхазия должна объективно оценить цену вклада добровольцев в Отечественную войну. Многие не хотят слышать о роли добровольцев в победе абхазского народа. Наоборот, объективную оценку дал Владислав Ардзинба. В интервью корреспонденту московской «Литературной газеты» он заявил: «Я считаю, что именно позиция Конфедерации горских народов Кавказа не допустила уничтожения абхазского народа».

Мы по праву испытываем гордость и радость по поводу 25-летия окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Такая победа в истории – редкий случай. Высшее руководство западного мира и ельцинской России поддерживало намерение руководства Грузии стереть с лица земли абхазов и абхазское государство. Подавляющее большинство абхазского народа реально не представляло ситуацию, в которой страна оказалась к началу 1992 г.

Революционная ситуация, сложившаяся в Абхазии, не столько была результатом широкого накопления творческих сил, творческих порывов к новой жизни, сколько результатом накопления отрицательных состояний, процессов гниения старой жизни под планомерным и безжалостным враждебным давлением Грузии. И тем не менее исследователи говорят, а факты подтверждают, что необходимость борьбы за свободу и готовность бороться реально осознали на более 20-30 процентов народа и его элиты. Это обстоятельство давало Грузии возможность сохранять и углублять ситуацию. КГНК знала о неизбежности войны Грузии против Абхазии и готовилась к ней. Это спасло Абхазию от уничтожения…

Сегодня испытание свободой большинством общества республики выдерживается с трудом. К сожалению, все громче раздается опасное и ложное мнение – «При грузинах было лучше!». Это опасный симптом того, что нет необходимой чистоты общественной атмосферы. Ложь в старых формах и в новых обличиях по-прежнему царит в нашей общественной и государственной жизни. Предательства и провокации не перевелись.

Заявление о том, что 7-9 октября 2018 г. в Абхазии произойдет очередной государственный переворот, никто не опроверг. Если это произойдет, то он покажет, что Абхазия пошла по своеобразному маятниковому пути. Периоды между ними происходят в 3-4 года. Сохранение подобного сознания и поведения абхазского общества неизбежно может привести к военно-политическому столкновению противостоящих групп населения. Тем более что население почти поголовно вооружено ни берданками, как перед началом войны, а автоматами Калашникова! Такую самоубийственную войну Абхазия не переживет. Абхазы, думая о настоящем и будущем своего государства, переходите от ложных эмоций к трезвому разуму!

Номер: 99Выпуск: 3700Рубрика: политикаАвтор: Муса ШАНИБОВ