ВЫ НАВСЕГДА ОСТАНЕТЕСЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ!

Памяти Геннадия Леонидовича Гагулия

Коллектив Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия понес невосполнимую утрату. 8 сентября в результате автоаварии трагически погиб видный общественный и политический деятель, Премьер-министр, основатель и экс-президент Торгово-промышленной палаты, наш любимый Геннадий Леонидович Гагулия.

Нет слов, которыми можно было бы передать горечь утраты и ту боль, которая поселилась в сердцах сотрудников ТПП. Все эти траурные дни мы оплакивали его как родного и близкого нам человека.

Многие годы Геннадий Леонидович делал все, чтобы о нашей организации узнали не только в Абхазии, но и далеко за ее пределами. И именно благодаря ТПП ему удавалось представлять нашу республику на разного рода выставках и встречах.

Геннадия Леонидовича всегда отличали высокий профессионализм, порядочность, чуткое отношение к людям и любовь к своим подчиненным, беззаветная преданность своему делу, тонкий юмор и жизненный оптимизм.

Он многому нас научил, за что мы ему безмерно благодарны.

Говорят, что человек продолжает жить до тех пор, пока о нем помнят.

Дорогой наш любимый Геннадий Леонидович! Вы навсегда останетесь в наших сердцах и в нашей памяти!

Лучшая память о Геннадии Леонидовиче – продолжение начатого им дела, воплощение в жизнь всего того, что он сам не успел сделать, сохранение всего того, что он создавал на протяжении всей своей жизни.

Геннадий Леонидович, мы обещаем сделать все, о чем вы мечтали и планировали на благо развития Торгово-промышленной палаты РА и Республики Абхазия.

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В это скорбное для нас всех время в адрес ТПП РА поступили многочисленные телеграммы, письма и звонки соболезнования в связи с трагической гибелью Геннадия Леонидовича Гагулия от коллег и друзей со всего мира.

«От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким в связи с трагическим уходом из жизни Премьер-министра Республики Абхазия, почетного президента Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Геннадия Леонидовича Гагулия.

Жизненный путь Геннадия Леонидовича является примером служения своему народу, своей Родине – Абхазии.

Геннадий Леонидович внес неоценимый вклад в социально-экономическое и культурное развитие Республики Абхазия, обеспечение безопасности, укрепление международных связей, в первую очередь, с Российской Федерацией.

В профессиональной деятельности Геннадия Леонидовича много славных вех. Одна из них – Торгово-промышленная палата Республики Абхазия.

Под его руководством ТПП Республики Абхазия стала авторитетной и эффективной площадкой для диалога бизнеса и власти, действенным инструментом развития предпринимательства в республике.

Добрая память о Геннадии Леонидовиче навсегда останется в наших сердцах», – говорится в телеграмме президента ТПП РФ Сергея Катырина.

«От имени делового сообщества Республики Татарстан, коллектива Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан и себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу безвременной кончины нашего друга, соратника и прекрасного человека, Премьер-министра РА Геннадия Гагулия. Ваша республика, народ, системы ТПП Абхазии и России понесли невосполнимую утрату. Мы скорбим вместе с вами…» – говорится в телеграмме, присланной председателем ТПП Республики Татарстан Шамилем Агеевым.

«Непостижимая утрата затронула всех, кто знал Геннадия Леонидовича. От нас ушел человек широкой души, добрый, честный, благородный, неравнодушный и принципиальный. Его уважали за внимательное отношение к людям и обостренное чувство ответственности за дело, которому он посвятил всю свою жизнь. Мы запомним его жизнерадостным, энергичным, полным сил и оптимизма», – говорится в письме, присланном президентом и коллективом ТПП Ростовской области.

«Сегодняшнее мое письмо наполнено болью и скорбью! Мой дорогой старший товарищ Геннадий Леонидович Гагулия был самым выдающимся тактиком внутренней политики и стратегом внешней политики современной Абхазии на любом посту, будь то премьер-министр или президент ТПП Республики Абхазия. Мудрый, неторопливый, слегка ироничный и всегда с добрым и поддерживающим юмором.

Там, где официально не признавали независимую Абхазию, с радушием приглашали и встречали делегацию ТПП Абхазии с ее флагом, гимном, экспортной продукцией, песенным многоголосьем и зажигательными танцами.

Мир узнавал Абхазию благодаря торговой палате под руководством мэтра, мудрого руководителя, заботливого друга и внимательного товарища – Геннадия Гагулия.

Мы никогда не забудем этого выдающегося и скромного человека, светлый образ которого навсегда останется в наших сердцах», – написал экс-вице президент ТПП Ставропольского края Борис Оборский.

«Абхазия понесла невосполнимую утрату с уходом из жизни одного из лучших своих сынов. Геннадий Леонидович внес огромный вклад в развитие доброжелательных отношений между Россией и Абхазией. Своей мудростью, высочайшим интеллектом, доброжелательностью и порядочностью он завоевал непререкаемый авторитет среди коллег не только в Абхазии, но и за рубежом.

Ему удалось не только создать Торгово-промышленную палату Республики Абхазия, но и сделать ее уважаемой среди бизнеса, органов власти и ТПП других стран.

Разделяем с родными и близкими, друзьями и коллегами всю боль невосполнимой утраты. Будем хранить в своем сердце добрую и светлую память о Геннадии Леонидовиче», – говорится в письме президента Таганрогской межрайоной ТПП Александра Амерханова.

«Союз «Торгово-промышленная палата Кабардино-Балкарской Республики» вместе с народом Республики Абхазия скорбит в связи с трагической гибелью большого друга Кабардино-Балкарии, Премьер-министра Республики Абхазия Гагулия Геннадия Леонидовича. Выражаем соболезнование и поддержку родным и близким безвременно ушедшего из жизни, память о нем сохраним в наших сердцах», – говорится в письме председателя ТПП Кабардино-Балкарской Республики Хасана Гукетлова.

«В Приднестровье с чувством искреннего сопереживания восприняли скорбную весть о произошедшей трагедии. Геннадий Леонидович Гагулия для нас был не только государственным деятелем, патриотом, человеком, не равнодушным к судьбам граждан своей страны, но и добрым другом и товарищем. Уход из жизни столь значимого и уважаемого человека – невосполнимая утрата. Мы разделяем тяжесть этой утраты», – отмечается в письме президента ТПП Приднестровья Юрия Ганина.

«Мы знали Геннадия Леонидовича как блестящего профессионала, человека, обладавшего политической мудростью, принципиальностью и качествами лидера, способного убеждать оппонентов и принимать эффективные решения, что позволяло ему с успехом решать сложнейшие государственные задачи.

Вклад Гагулия Г.Л. в развитие предпринимательства республики поистине бесценен. Благодаря его колоссальному опыту и высочайшему авторитету возросла значимость Торгово-промышленной палаты в деловых кругах и органах власти.

Честь и достоинство, верность общему делу в стране снискали ему заслуженное уважение партнеров. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал Геннадия Леонидовича. Память об этом светлом человеке навсегда сохранится в сердцах людей, знавших его», – говорится в письме президента ТПП Нижегородской области Дмитрия Краснова.

Письма с соболезнованиями также прислали: президент Союза «Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты» Юрий Бурчаков и председатель Совета ТПП Владимир Катенев, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, президент Союза «Торгово-промышленная палата Республики Дагестан» Бадрутин Магомедов, президент Союза «Севастопольская торгово-промышленная палата» Людмила Вишня, председатель Союза «Ейская межрайонная торгово-промышленная палата» Петр Подставка, председатель Ассоциации ТПП Северокавказского федерального округа и президент ТПП Северной Осетии – Алании Казбек Туганов, президент ТПП Чувашии Игорь Кустарин, председатель ТПП города Пятигорска Лариса Карташова, полномочный представитель МИД РА в Германии Хибла Амичба. А также от ТПП Республики Коми, от президента Союза «Вятская Торгово-промышленная палата» Николая Липатникова, от Союза частных предпринимателей Болгарии, от исполнительного директора Союза «Торгово-промышленные палаты» Республики Адыгея Пшимафа Тхаркахо и многих других.

Свои соболезнования выразили генеральный секретарь Делового совета международного Черноморского клуба Михаил Куликов и исполнительный директор Ионут Мокану.

Письма-соболезнования поступили от замминистра торговли Республики Сербская Душанки Тегелтиа, президента ТПП Республики Сербская Борко Дурича, директора ТПП РС Драгицы Ристич и вице-президента ТПП Михайло Видича.

Письма, телеграммы соболезнования также поступили от представителей ТПП РА за рубежом: в Иордании – Али Бакижа, в Греции – Ивана Зелилова, в Германии – Вольфганга Матцке, полномочного представителя РА в Болгарии и Балканских странах и представителя ТПП Абхазии – Омера Маршан, от представителя ТПП в ЛНР и ДНР Сергея Ладария, от представителя ТПП РА в Приволжском Федеральном округе Владимира Литвинчука, от представителя ТПП в Киргизии и Китае – Бердибека Кулматова, от представителя Сирийской Арабской Республики Низара Альджаббана, от официального представителя Палаты в Италии Вито Гриттани, специального представителя и главы ОП ТПП РА в Шотландии Рицы Анкваб.

Соболезнования поступили от коллег и друзей Геннадия Леонидовича Гагулия из Российской Федерации, Бахрейна, Польши, Италии, Китая, Швейцарии, Греции, Болгарии.

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10 сентября, в столице Сирийской Арабской Республике – Дамаске, в конференц-зале Профсоюза учителей прошла траурная панихида, посвященная памяти трагически погибшего Премьер-министра Республики Абхазия, экс-президента Торгово-промышленной палаты РА Геннадия Леонидовича Гагулия.

Организаторами церемонии выступили: Ассоциация черкесов в Сирии «Адыгэ Хасэ», семья покойного Уалида Абаза (Маршан), представитель ТПП РА в Сирийской Арабской Республике Низар Альджаббан и находящиеся в Дамаске сотрудники ТПП РА – специалисты Мухаммад Али-Татаж и Сара Альджаббан.

В траурной церемонии приняли участие несколько сотен человек. Представители диаспоры, все те, кто знал Геннадия Леонидовича принесли цветы и оплакали человека, который многое сделал для восстановления их связи с исторической Родиной.

Участники панихиды имели возможность выразить свои соболезнования в книги Памяти.

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В связи с трагической гибелью известного абхазского общественно-политического деятеля, Премьер-министра Республики Абхазия, экс-президента Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Геннадия Леонидовича Гагулия, в ТПП РА также открыта книга Памяти.

Коллектив ТПП РА

Номер: 99Выпуск: 3700Рубрика: обществоАвтор: Коллектив ТПП РА