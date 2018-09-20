СОВЕЩАНИЕ У ПРЕЗИДЕНТА

Заседание Комиссии по подготовке к празднованию 25-летия Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии началось с минуты молчания в память о Премьер-министре Геннадии Гагулия, погибшем в автокатастрофе 8 сентября. До юбилейного Дня Победы осталось менее двух недель. Основная часть праздничных мероприятий уже утверждена, но остался ряд организационных вопросов. Президент отметил, что празднование начнётся 25 сентября. В актовом зале Кабинета Министров пройдёт съезд Победителей, который соберёт ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, добровольцев и матерей погибших, где будут вручены юбилейные медали.

26 сентября, в 14.00, в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии состоится экспозиция, посвящённая Дню Победы. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия сообщила о готовности к открытию.

27 сентября – День освобождения Сухума. В этот день Администрация столицы организует праздничные мероприятия в Абхазской госфилармонии и концерт, который жители и гости Абхазии смогут посмотреть на набережной Махаджиров. Заместитель мэра Леон Кварчия отметил, что к празднику всё готово.

29 сентября в Очамчыре состоится открытие памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.

В день 25-летия Победы и Независимости праздничные мероприятия начнутся в 9 часов утра с церемонии возложения цветов к мемориалу Первого Президента Абхазии Владиславу Ардзинба в селе Нижней Эшере. В 10 часов утра возложение продолжится в парке Боевой Славы в Сухуме.

– В 10.30 начнётся прохождение ветеранов войны, которые проследуют на площадь до военного парада, – сказал Президент. – Они – победители, и первыми пройдут по площади Свободы. Затем, в 11часов, начнётся военный парад. Сначала – пешие колонны, далее – техника и авиация.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба утвердил ряд мероприятий, обратив особое внимание на вопросы обеспечения безопасности, поставив соответствующие задачи МВД, СГБ, ГСО. Работу Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности, Государственной службы охраны Рауль Хаджимба поручил координировать советнику Президента по взаимодействию с правоохранительными органами Леониду Дзапшба.

На заседании Комиссии было решено, что замыкать парад Победы будет Бессмертный полк. По словам председателя Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий Ларисы Тарба, в акции Бессмертный полк примет участие около полутора тысяч человек. Заместитель министра образования и науки Медея Ченгелия проинформировала, что по завершении военного парада и акции Бессмертный полк несколько колонн школьников также пройдут по площади Свободы.

– В первой колонне будут танцы флэшмоб, в которой будут представлены те народы Кавказа, которые воевали за свободу Абхазии, – подчеркнула М.Ченгелия. – Вторая колонна будет состоять из спортсменов, победителей международных соревнований, которые пройдут со своими наградами. И третья колонна – старшеклассники Абхазии, которые будут нести флаг Абхазии.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 99Выпуск: 3700Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ