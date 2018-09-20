НАЗНАЧЕНИЕ

18 сентября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил коллективу Кабинета Министров нового Премьер-министра Валерия Бганба

В начале встречи Президент и члены Правительства почтили минутой молчания память предыдущего Премьер-министра Геннадия Леонидовича Гагулия, погибшего 8 сентября с.г. в автокатастрофе.

«Сложившаяся ситуация требует быстрых и радикальных шагов. Поэтому мной подписан Указ о назначении Премьер-министром Валерия Рамшуховича Бганба, человека, которого все знают.

Не сомневаюсь, что его знания и опыт будут применены, чтобы сформировать проект Государственного бюджета на следующий год, который необходимо представить в Парламент в соответствующее время, решать вопросы сотрудничества с российской стороной по реализации Инвестпрограммы, а также другие задачи государственного строительства.

Всех прошу начать сотрудничество с новым руководителем в полном объеме. Работа должна быть продолжена. Все намеченные планы в отношениях с Российской Федерацией и мероприятия, которые были запланированы в развитие связей с Сирийской Арабской Республикой, должны быть реализованы. Всем вице-премьерам необходимо продолжить исполнение своих обязанностей по своим направлениям.

Ни на день, ни на секунду выполнение задач не должно откладываться. Работа, начатая с предыдущим руководителем, должна быть активно продолжена», – сказал глава государства.

Валерий Бганба выразил уверенность, что совместными усилиями коллектив сумеет добиться выполнения поставленных Президентом задач.

В Указе Президента о Премьер-министре Республики Абхазия, в частности, говорится:

«1. Назначить Премьер-министром Республики Абхазия Бганба Валерия Рамшуховича.

2. Поручить Кабинету Министров Республики Абхазия продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава Кабинета Министров Республики Абхазия.

3. Премьер-министру Республики Абхазия представить в установленном законом порядке предложения по структуре и персональному составу Кабинета Министров Республики Абхазия».

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Валерий Рамшухович Бганба

Родился 26 августа 1953 года в селе Бзыбь Гагрского района Абхазской АССР.

В 1969 году окончил Бзыбскую среднюю школу № 1 и начал свою трудовую деятельность рабочим на местном деревообрабатывающем комбинате.

В 1976 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт. С 1976 по 1978 гг. работал в Чечено-Ингушской АССР агрономом совхоза «Гардалинский».

С 1978 по 1979 гг. – агроном Управления сельского хозяйства Гагрского горисполкома.

С 1979 г. работает вторым секретарем Гагрского горкома комсомола.

В 1989 г. – директор Цандрипшского табачно-ферментационного завода. В том же году занимает должность председателя Гагрского агропромобъединения.

В 1991 г. избран депутатом Верховного Совета Республики Абхазия.

В годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. был членом штаба по обороне г. Гагры и Бзыбского укрепрайона.

В 1998 г. избран председателем Собрания Гагрского района, на эту же должность вновь избирается в 2001 г.

С 2002 по 2006 гг. – глава Администрации Гагрского района.

С 2006 по 2007 гг. – директор санатория СП «Амра-Интернешнл».

С 2007 г. по март 2012 г. – депутат Народного Собрания – Парламента РА, член Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и природопользованию.

С 2012 по 2017 гг. – Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

С 1 июня по 25 сентября 2014 года исполнял обязанности Президента Республики Абхазия.

Номер: 99Выпуск: 3700Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА