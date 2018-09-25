ЧИТАЯ ДРУГИЕ СМИ

…Косово продолжает пополнять ряды террористов на Ближнем Востоке. В 2017 году из Косово в ряды ИГИЛ было направлено более 400 человек.

В 2018 году только за девять месяцев из Косово встали под ружье более 375 человек.

EA Daily

***

…Правительство Грузии решило, что одним из двигателей экономики (налоги, выручка) станет выращивание конопли.

Основной мотив – выращивание и экспорт этой травки в основном в другие страны. Для этого правительство разрешило своим гражданам создавать плантации, и это будет строго регламентироваться. Разрешение на такое производство получат не все, а только граждане с хорошей репутацией.

Грузия – первая страна в мире, которая хочет легально поставлять коноплю в другие страны. Правительство отмечает, что продукт будет конкурентоспособным на международном рынке, и средства от его продажи пополнят казну страны.

Журналисты отметили, что если это предпринимательство будет охватывать все больше граждан, то символом Грузии станет не виноградная гроздь, а травка с дурманом.

Спутник-Грузия

***

…Премьер-министр Грузии Бахтадзе находился с визитом в США. На встрече с госчиновниками в Белом доме он консультировался с ними по «важным вопросам в республике».

Было решено, что на 73-й сессии ООН он жестко поставит вопрос о «незаконной оккупации Россией Абхазии и Южной Осетии».

Как сказал журналистам премьер-министр, это самый серьезный вызов Грузии со стороны России. Он обратил внимание, что США должны и могут повлиять на этот вызов, и Россия не должна мешать им договариваться с Абхазией и Южной Осетией.

***

…Патриарх Украинской православной церкви призвал Грузию поддержать автокефалию Украины, которую собирается дать им Константинополь.

Грузинская церковь не спешит этого делать, опасаясь, что вслед за Украиной Константинополь может предоставить автокефалию и Абхазии.

«Коммерсант»

***

…Кандидатов в президенты Грузии на сегодняшний день 25 человек. Вначале в ЦИК обратилось 46 человек. Выборы президента Грузии состоятся 28 октября т.г.

Главный претендент на высший пост – Саломе Зурабишвили. Граждане Грузии говорят: внутреннюю поддержку она получит, но нужна поддержка международная, и в первую очередь финансовая.

Сама кандидат в президенты говорит, что займет жесткую позицию по отношению к России. Вплотную займется восстановлением территориальной целостности страны. Знает, как это сделать и что предложить Абхазии и Южной Осетии.

Также кандидат отметила, что власть главы государства будет ограничена. Многие решения по различным вопросам будут согласовываться с парламентом и правительством.

«Свободная Грузия»

*** …В нынешнем учебном году 130 учеников из Галского района стали студентами вузов в Грузии. Желающих было 256 человек. Часть из них поступила в вузы г.Сухума.

Руководитель образовательного ресурс-центра Грузии Нона Шония отметила, что с 2005 г. школы в Галском районе закончили 4237 учеников. Из них в единых национальных экзаменах приняли участие 2458 абитуриентов, а студентами в Грузии стали 1137 человек.

Грузия онлайн

Информацию подготовил Ю.КУРАСКУА

Номер: 101Выпуск: 3702Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА