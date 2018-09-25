Сделано в Абхазии

В центре Пицунды, всего лишь в нескольких метрах от храма, в минувшую субботу прошла однодневная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня, организованная в рамках совместного проекта Европейского союза и Программы развития ООН. Хотя открытие ярмарки было назначено на 10 часов утра, народ стал собираться раньше. Организаторы и предприниматели приехали раньше, поэтому товары стояли на витринах с самого раннего утра. Чего тут только не было! Мясная и молочная продукция, аджинджух, много видов соленья, компотов, соков, джемов, варенья, сладостей, косметики домашнего производства, плетённые изделия, бахчевые культуры, тыквы, яблоки, лимоны, виноград, аджика. Да и мёд здесь чуть ли не лился рекой: каштановый, липовый, цветочный, акациевый, в стеклянной и пластикой таре, глиняных горшочках. И привезён не только из близлежащих абхазских сел, но и из высокогорного села Псху. Всего в ярмарке приняло участие около 30 производителей из разных районов Абхазии.

Ярмарка открылась выступлением детского хореографического ансамбля «Гагрыпш». Встреча покупателей с производителями сельхозпродукции проходила в тёплой и праздничной атмосфере. Звуки абхазской танцевальной музыки, народные пляски, много разных вкусностей, все это магнитом притягивало на ярмарку большое количество людей. И гости мероприятия вдоволь насмотревшись выступления юных танцоров, продолжили осматривать торговые ряды, изучать какими щедрыми дарами славится Абхазия. И узнав о том, что на ярмарке выставлены продукты от лучших фермеров страны, и что само мероприятие продлится всего лишь один день, сразу же покупали товары, не отходя от «кассы», понимая, что завтра такого продукта в Пицунде они точно не найдут!

Декоративные цветы в горшочках, саженцы клубники привезла из Гала Нонна Сахадзе. Этот товар традиционно пользуется на ярмарках наибольшим покупательским спросом. Действительно, людей с цветами и саженцами Нонны в этот день я встречала довольно часто.

Ценители настоящего абхазского чая спешили за покупкой к прилавку Мадина Сакания, предпринимателя из села Дурипша. Производством чая его семья занимается уже 15 лет. Ассортимент продукта хоть и невелик (зелёный, чёрный, жёлтый чай, пуэр, иван-чай (кипрей), но пользуется спросом не только у гостей, но и у участников ярмарки (я себе купила пару пакетиков). Беседуя со мной, Мадин рассказывает, что дурипшский чай на различных российских выставках несколько раз удостаивался серебряных и золотых медалей. Но, к сожалению, у семьи нет возможностей производить его в больших объемах, нет необходимого оборудования, да и чайные плантации в Абхазии, как известно, находятся в полнейшем упадке.

Покупатели не обходили стороной и торговые ряды с медом, с натуральной домашней косметикой (мыло, скрабы, масло для лица, натуральные мочалки, которые выращивают в Абхазии), а также местной, экологически чистой консервированной продукцией. Это уже известные абхазские бренды: «Абхазские сады», «Абхазская сказка», «Атара», «Mama Lika». Эта продукция, может быть, не разлеталась как горячая выпечка, но тоже пользовалась спросом у покупателей. Маленькую баночку джема охотно покупали гости ярмарки, чтобы увезти её с собой, как частичку солнечной и плодородной Абхазии.

Под конец ярмарки удалось познакомиться со многими её участниками, купить себе что-нибудь вкусненькое, а бывало просто друг друга угощали от души и весело провели время.

Пообщалась я и с организаторами мероприятия. Отвечая на вопрос, как появилась идея проведения данной ярмарки, эксперт ПРООН, кандидат сельскохозяйственных наук Рафик Отырба рассказал, что цель мероприятия – предоставить абхазскому сельхозпроизводителю рынок сбыта. Как известно, этот рынок сегодня существует за счёт посредников. Абхазскому фермеру негде реализовывать свой продукт. К тому же, у многих проблемы с доставкой продукции на городские рынки. «Для стимулирования производителя сельхозпродукции и для сохранения населения в селе, мы решили открыть рынок сбыта внутри страны, поэтому до конца года мы планируем провести ещё 10 таких ярмарок», – сказал Отырба.

Поэтому несколько подобных мероприятий пройдёт в столице республики, остальные будут организованы в Новом Афоне, Гудауте и Гагре. Были люди, которые изъявили желание провести ярмарки и в других районах Абхазии, поэтому вполне возможно, что они пройдут в Очамчырском и Галском районах.

Сотрудник международной организации надеется, что эти мероприятия дадут положительный эффект и местные власти предоставят производителям специальное место, где они могли бы постоянно реализовывать свой продукт и тем самым обслуживать население и гостей республики высококачественным, экологически чистым продуктом. А организация, пообещал он, возьмёт на себя все материальные затраты.

В культурной части мероприятия приняли участие и исполнители вокально-инструментального ансамбля «Гунда», исполнившие не только абхазские песни, но и русские романсы. В целом ярмарка прошла успешно. Мероприятие, которое планировалось завершить к часу дня, закрылось на два часа позже. Это о многом говорит! А погода, несмотря на то что ночь перед ярмаркой была дождливой, в день её проведения выдалась солнечной.

Через неделю предприниматели приедут продавать свою продукцию на ярмарке в Сухуме. Остается пожелать организаторам успехов, а участникам сказать: «До новых встреч!»

Эсма АРДЖЕНИЯ, Лыхны-Пицунда-Лыхны

P.S. На этот раз и я выставляла свою продукцию на ярмарке в Пицунде (консервированная продукция «Ах=арах» из села Лыхны), поэтому рассказала вам о мероприятии не как журналист и сторонний наблюдатель, а как участник.

Номер: 101Выпуск: 3702Рубрика: экономикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ