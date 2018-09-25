ПАМЯТИ ВОИНА И ГРАЖДАНИНА

На 67-м году ушёл из жизни ещё один доблестный воин абхазской освободительной армии, добрейший, честнейший и порядочнейший человек Лакоба Жьута (Автандил) Игоревич. Родился он в 1952 г. в с. Лыхны в семье великого труженика, авторитетного жителя села, участника Великой Отечественной войны Игоря (Иры) Алексеевича Лакоба. Со слов наиболее информированного в вопросах истории рода Лакоба (Лакуараа) Якуба Лакоба, отец Жьуты был последовательным хранителем традиций своего достойного отца Алыкьсы Лакоба и знаменитого, весьма авторитетного деда Лакоба Тагу (соответственно деда и прадеда Жьуты), являвшегося при царизме старостой «царского» села Лыхны, проживавшего в своём гостеприимном огромном доме (скорее, похожем на дворец), богатом своим традиционным абхазским убранством (массивными гостевыми столами, оружием, шкурами медведей, кабанов, оленей...). А просторные и прохладные уникальные винные погреба были также со вкусом заставлены полными абхазского доброго вина из разных старинных сортов винограда ёмкостями в виде не только разного размера несчётных бочек, но и огромных, традиционных у абхазов продольных чанов – давилень, емкостью по 200, 300 и даже 500 ведер с массивными бронзовыми ручками – кранами, и выдолбленными из великовозрастных и наиболее крупных экземпляров деревьев, таких как бук, липа, шелковица, абхазская черешня, груша и др. Именно в семье Тагуа воспитывалась дочь бывшего владетеля Абхазии Инджьы Ханум Чачба (последний из известных истории многочисленных актов аталычества между этими фамилиями). Неслучайно, когда в 1947 г. сгорела Лыхненская средняя школа, она временно была размещена в его доме-дворце.

Сам Жьута с детства был воспитанным ребёнком. И когда вырос, стал завидным женихом. Высокий, недюжинной силы, атлетического сложения брюнет, мастер спорта по ручному мячу, чемпион Абхазии, Грузии. И при всём этом всегда оставался скромным. Создал прекрасную семью, вместе с супругой Галиной Мамасахлиси вырастил двух прекрасных сыновей Игоря и Вячеслава. Старший Игорь, породнившись с прекрасной семьёй хупориевцев, подарил ему двух замечательных внуков.

Когда началась война, наступил момент истины и для Жьуты Лакоба. Ни минуты не задумываясь, он взял в руки оружие защищать свою Родину. Прошёл Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 гг. от начала и до конца, был контужен. Этот на редкость душевный человек в бою был хладнокровен и расчётлив подобно льву. Зам. командира и комиссар боевой группы «Ромашка», кавалер ордена Леона, являя собой для многих пример мужества, отваги и выдержки, безукоризненно, виртуозно владея оружием, всю войну Жьута воевал с честью и геройски. Был достойным потомком своих знаменитых предков. Бывало также, когда после очередного боя, в случае если помимо трофейного оружия много доставалось и патронов для его АКМ-72, он, чтобы хоть как-то развлечь, своих братьев по оружию от тревожных дум и грустных мыслей, нередко позволял себе производить «музыкальные» автоматные очереди. И делал он это настолько филигранно, что слушая эту автоматную музыку, воины только диву давались. Светлая память о Жьуте Лакоба навсегда останется в сердцах многих и многих.

Зурик АБГАДЖАВА, командир группы «Ромашка», кавалер ордена Леона, Руфет КОВЕ, кавалер ордена Леона (по поручению и просьбе группы товарищей)

Номер: 101Выпуск: 3702Рубрика: обществоАвтор: Зурик АБГАДЖАВА, командир группы «Ромашка», кавалер ордена Леона, Руфет КОВЕ, кавалер ордена Леона (по поручению и просьбе группы товарищей)