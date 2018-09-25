Начал работу информационный портал

В пресс-центре Абхазского государственного телевидения состоялась презентация информационного портала Всемирного абхазо-абазинского конгресса. О сайте рассказали исполнительный секретарь Конгресса Инар Гицба, руководитель и главный редактор портала Амина Лазба.

А.Лазба отметила: «Весь контент, который будет публиковаться на сайте, носит исключительно гуманитарный характер. Нам хочется рассказывать о нашей культуре, этнографии, о том, чем мы гордимся. На сайте есть раздел с обширной структурой Конгресса, где можно ознакомиться со всеми членами высшего совета, а также с региональными отделениями в Абхазии, Турции, Сирии, России. Кроме того, на портале будут размещены публикации о выдающихся абхазских и абазинских деятелях, исторических событиях. Наши соотечественники смогут получить информацию на 6 языках».

Номер: 101Выпуск: 3702Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс