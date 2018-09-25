МИННОЕ ПОЛЕ МАУГЛИ

О герое, которого судьба сберегла

Трудно вспоминать те суровые дни войны. Хотя то, что выстрадано и пережито, забвению не подлежит. Память, одетая в солдатскую шинель, для ветерана войны неизбывна. Их, бывших бойцов, с годами всё чаще догоняют пули и осколки. Но они и через годы остаются бойцами, скромными и гордыми, опалёнными боями и непобеждёнными.

Боевые друзья его прозвали Маугли из-за смуглой кожи, выразительных чёрных глаз. Он был очень похож на героя одноимённого мультфильма, да и вырос он в не менее живописном месте, как герой мультфильма, – в посёлке Аиймаре традиционного абхазского села Члоу Очамчырского района.

Речь пойдёт о кавалере ордена Леона Руслане Инапшба. Своего отца, Анта Михайловича, Руслан не помнит, так как тот ушёл из жизни, когда Руслан был ещё младенцем. Маме – Хвазба Ларисе Тамеловне, молодой вдове – было не под силу одной поднимать детей, и Руслана отдали на воспитание родственникам.

– Меня воспитала Нуца Константиновна Джопуа-Инапшба, которую я считаю святой женщиной, – вспоминает Руслан. – Именно она отогрела мою душу и вложила в неё любовь и доброту, старалась вырастить меня смелым, честным гражданином и патриотом своей Родины. В 1986 году я окончил сельскую школу в Члоу, которая славилась своими выходцами – творческой интеллигенцией и видными общественно-политическими деятелями. Во время учёбы я также посещал художественную студию при Доме культуры. Моими наставниками были Амиран Адлейба, Нодар Логуа, Илья Цвижба. В том же 1986 году я поступил в Сухумское художественное училище. Меня сразу зачислили на третий курс. После окончания училища в 1988 году, меня призвали в ряды Советской армии. Два года служил старшиной роты в стройбате в Нижнем Тагиле. В 1991 году поступил в АГУ на художественное отделение педагогического факультета. Моими однокурсниками были довольно-таки известные граждане Абхазии – Дорофей Дбар, Андриан Ампар, Тимур Дзидзария, Мурман Хинтуба, Ахра Аргун, Эльвира Бения. Это был курс максималистов, однако всего один год нам был отведён судьбой для фанатичной работы. Во время учёбы занимался спортом у Владимира Анцупова, подружился с Мушни Хварцкия. Кроме того, я работал и охранником у известного коммерсанта-банкира Тиграна Цатуряна.

Отмечу, что в силу своей творческой натуры Руслан, переполненный высокими чувствами романтизма и патриотизма, до армии хотел стать священнослужителем. Он хотел внести свой вклад в возвращение прежнего статуса Абхазской православной церкви. Однако в силу догм довоенной политики в Абхазии ему было отказано. Это обстоятельство запало в ранимое сердце молодого художника и полностью вылилось в его самоотверженную, героическую борьбу за свободу своей Родины во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов.

Война застала Руслана Инапшба в гудаутском селе Мгудзырхуа, где он отдыхал у своего друга. Приехав на электричке в Сухум, он сразу пошёл в офис Народного форума.

– Все были растеряны, оружия у нас не было, – вспоминает Руслан. – Поступила информация о том, что во вневедомственной охране есть автоматы. Мы приехали туда, но здание было заблокировано. Я понял, что там сидит вооружённая охрана. Тогда я поднялся на балкон, где не было решёток, разбил стёкла и со штык-ножом ворвался в здание. Захватил десять растерянных охранников и разблокировал дверь. Там мы завладели оружием – 23 ствола и два пистолета.

А 15 августа Руслан был уже на Красном мосту. Ему тогда было всего лишь 22 года. Почти сутки с бойцами абхазской гвардии он сидел в подвале бывшего ресторана «Москва». Рядом сидел Овик Асатурян. Затем их отозвали в район универсама.

– Там Мушни Хварцкия начал создавать группы, – рассказывает Р.Инапшба. – На машине мы выехали в город и засели на крыше Совмина. С нами был Кан Кварчия. Услышав выстрелы в районе ВИЭМ, мы подъехали к мосту станции «Гума» (бывшая Бараташвили). Мы знали, что грузины для отличия надели белые повязки на голову. И вдруг к нам навстречу выехала машина грузинских связистов, в которой сидели четыре человека. Мы взяли их в плен вместе с машиной и завладели их оружием. Среди них был идеолог, национал-шовинист, которого позже обменяли на пленных абхазцев. Затем я попал в группу незнакомых ребят, среди которых были Наур Смыр, Мераб Тарнава. И несмотря на то что я был самым младшим среди них, меня выбрали командиром группы «Зелёных», состоящей из девяти человек. Мы все помещались в маленький уазик. Затем нас перебросили в Верхнюю Эшеру. Так начались мои военные будни под командованием Мушни Хварцкия: боевые вылазки, разминирование дорог, захват противника, обмен военнопленными.

Однажды в конце августа группа Руслана, переплыв через реку, спустилась в село Ачадара для захвата вражеской техники. В группе были Амиран Бердзения, Ренат Карчаа, Русик Джопуа, Пачулия (Дед). Просидев трое суток, они получили приказ отходить, так как техника не пришла. Но Руслан не хотел уходить, как он выразился, «с пустыми руками». И тогда он принимает решение отправить группу, а сам с Дедом, Русиком Джопуа и Ренатом Карчаа остаться. Посадив ребят в засаду, Руслан вышел на трассу, а навстречу ему ехал новый КАМАЗ с тремя грузинами. Он поднял руку, остановил их и спокойно взял всех в плен, завладев машиной. У них была изъята карта всего берега Гумисты и Эшеры. Пленных отправили в группу, а Руслан с Ренатом и Русиком решили перегнать КАМАЗ через реку в Эшеру. Сначала грузины их приняли за своих бойцов, но когда они увидели, что машина переправляется через реку, начали обстрел. В этом огненном аду отстреливаться было невозможно. А тут ещё и абхазы, не разобравшись, начали стрелять по машине. В итоге машина застряла в реке, однако на помощь всё же пришёл абхазский боец, который смог под обстрелом вывести машину на берег. КАМАЗ долгое время служил абхазским ополченцам.

В сентябре северную часть Эшеры удерживали грузины. Группа Руслана входила в батальон Амирана Бердзения. Они решили вытеснить противника оттуда. Однако А.Бердзения предупредил их об опасности этой задумки. Тогда Руслан вместе с Ахрой Ладария пошёл на разведку. Ночью они услышали взрывы, но особо на это не обратили внимания. Группа из 15 бойцов, вооружённых до зубов, на рассвете, но ещё в темноте, выдвинулась в сторону противника. Начался проливной дождь. Впереди шёл Руслан. Он понимал, что эта вылазка была его инициативой, и решил никем не рисковать. Он сказал: «Ребята, первая пуля моя». Руслан шёл уверенным шагом, не было в его сердце ни страха, ни тени сомнения в его правом деле. Он спешил освободить свою родину и отомстить за своих погибших ребят. Вдруг кто-то крикнул: «Мины!» И тут Руслан увидел вокруг себя мины. Он оказался в центре минного поля. Но и это его не остановило. Он сделал два шага и прогремел взрыв. В этот момент Руслан почувствовал, что потерял зрение, он не чувствовал ног и руку. Но тут взорвалась вторая, третья мины. И он услышал лишь голос Ахры Ладария, который крикнул: «Я здесь, с тобой». И вдруг началась перестрелка. По Руслану открыли огонь. К нему фактически подойти было невозможно, вокруг мины.

– Кто-то крикнул: «Маугли, перекатись вправо», – вспоминает Руслан Инапшба. – Я понял, что ещё живой и начал двигаться, полз, опираясь на одну руку. Вдруг снова выкрик: «Маугли, не опускай руку, мина». Не знаю, откуда я взял силы, но я полз. Вдруг я почувствовал, что ко мне кто-то подошёл. Это был Миша Гиндия. Он взял меня на руки, сделал несколько шагов, и опять взрыв. Миша наступил на противотанковую мину. Меня отбросило в сторону, а от него не осталось ничего. Там я получил контузию. Алим Агрба и медсестра Ирина Завьялова оказали мне первую помощь. И по дороге в госпиталь я потерял сознание. С этого места позже наши ребята собрали 54 мины. И в то же утро грузины покинули эту позицию, сказав: «Здесь воюют сумасшедшие абхазы».

Этот сентябрьский день для Руслана был не только страшным, именно тогда он сполна познал истинную цену человеческой жизни. Именно цену. Ведь сегодня многое измеряется деньгами и в дефиците стали честь, самозабвенность и героизм. В тот осенний день именно эти нравственные ценности помогли Руслану Инапшба, как и другим ребятам, участвовавшим в этом аду, выжить, а потом и победить.

Владиславу Григорьевичу Ардзинба доложили, что группа молодых ребят нарвалась на минное поле, один погиб, молодой боец Руслан Инапшба находится при смерти, двое раненых. Руслан находился в коме. На третий день Владислав Ардзинба спросил: «Живой этот парень?» Ему ответили: «Живой, но до завтра не доживёт, его надо вывозить». И тогда, Владислав Григорьевич приложил много усилий, чтобы поднять в воздух военно-транспортный самолёт из Бамборы, чтобы вывести трёх раненых в Ростов: Руслана Инапшба, Валерьяна Агумава и Тото Ажиба.

– Двадцать четыре дня я находился в коме, – рассказывает Руслан. – Во время операции у меня остановилось сердце на 27 секунд, и я очнулся. Глаза не видели. Оперировали в Москве глазное яблоко. Затем второй глаз спасли. Тимур Дзидзария перевёз меня из Ростова в Москву. Я перенёс около 15 операций. На ногу поставили протез. Очень помогала мне Мария Ясоновна Гицба-Чачхалия, супруга Дениса Чачхалия из московской диаспоры. Она была моей второй мамой в Москве. Она день и ночь ухаживала за мной, подняла на ноги всех врачей.

В мае Руслан Инапшба вернулся в Абхазию. Перед сентябрьским наступлением на Сухум его вызвал Владислав Ардзинба и попросил организовать группу из четырёх инвалидов, для того чтобы возглавить блок-пост на мосту через реку Гумисту для пресечения фактов мародёрства из Сухума. Необходимо было закрепить победу и не выпускать никого из города. В распоряжение Руслану дали 10 человек и удостоверение за подписью Владислава Ардзинба. Они поставили шлагбаум. И там Маугли пришлось повоевать... Город был взят, а Руслан лёг поперёк дороги перед шлагбаумом, рядом положил костыль и начал петь песни. А перед мостом стояла длинная колона машин… Десять дней Руслан удерживал этот натиск.

– Все мои ребята, бойцы меня слушали беспрекословно, – говорит Руслан. – А вот сегодня я удивляюсь, насколько мы друг друга не слышим, не понимаем. Мы же сегодня прикрываем преступников, выкупаем их деньгами. Сегодня мы противостоим сотрудникам МВД, а потом их критикуем за бездействие. Как милиция может работать, если она изолирована от общества, мы ничем не помогаем ей.

После войны Руслан Инапшба начал работать в Государственном таможенном комитете Абхазии. Имеет звания «Почётный таможенник» и «Отличник таможенной службы Республики Абхазия». После войны создавал Государственный внебюджетный фонд инвалидов войны и помогал его работе. Сегодня он является председателем правления этого фонда. И лишь пять лет назад в Минобороны РА вспомнили, что боец Маугли не имеет никаких боевых наград. Ему вручили орден Леона.

В августе 1993 года Руслан Инапшба женился на Анжеле Мирокян, которая, услышав о тяжёлом его ранении, в Москве его выхаживала. В Гудауте справили свадьбу. Услышав радостные свадебные выстрелы, подъехала охрана Президента, а позже и сам Владислав Григорьевич поздравил своего смелого бойца, которому помог сохранить жизнь. «Твоя женитьба – это посыл к тому, что мы победим. Ведь ты победил смерть», – сказал Первый Президент Абхазии.

У Руслана два сына: старший Рашид – мастер спорта по дзюдо, тренирует ребят, женат, имеет дочь, младший Шаур – студент 4-го курса в Москве.

История учит: новая война начинается тогда, когда народ забывает предыдущую. О ней мы должны помнить всегда. Об этом нам напоминают бойцы, инвалиды и ветераны войны, их семьи, их дети и внуки, а позже эту память будут хранить грядущие поколения.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 101Выпуск: 3702Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ