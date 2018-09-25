ВТОРАЯ КЛЯТВА ДОКТОРА ТОПОЛЯНА

АИААИРА – 25

В часы опасности людей, связанных с военными действиями, любые сведения о бегстве противника с поля боя чрезвычайно радуют.

Хорошую, согревающую душу новость услышали и своими глазами увидели действия отчаянных из телепередачи из Гудауты в вечерней программе в начале военного 1993 года жители западной части Абхазии. Среди тысяч телезрителей, смотревших программу, был активный участник Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, капитан Советской армии 75-летний Маадан Капба. С наступлением зимнего утра он на недавно выданной ему автомашине «Запорожец» выехал к своему однополчанину Темыру в высокогорное село, чтобы поделиться услышанной новостью.

Радостной была встреча ветеранов.

– Ничего ты тут в своем селе без света не видишь и не слышишь, не знаешь о происходящих в мире и в Абхазии событиях, даже в Гагре. Слышал, что сделали тамошние армяне? – намереваясь рассказать содержание главной новости года, гость присел рядом с хозяином.

– Что же они могли сделать, лишь бы не натворили ничего странного!

– Ничего страшного, не бойся. Ты же знаешь заместителя Ардзинба, армянина этого...

– Да, знаю. Это Тополян. Бывал у него в кабинете по поводу своего лечения в больнице, и помог он мне тогда.

– Знаешь, что он по профессии доктор?

– Знаю. Да говори же, что он со своими армянами сделал, случилось ли с ним что-нибудь?

– Не торопи, ничего с ним не случится. Сначала расскажу тебе о давнишней истории.

Уверен, что тебе никто о нем не говорил, и таких, как ты, немало. Так вот: давным-давно жил на свете некий доктор по имени Гиппократ с большими знаниями и гуманным характером. С учетом малочисленности докторов того времени он стал инициатором принятия каждым из врачей клятвы о том, что он как доктор никому не откажет в своей помощи, независимо от того, кто он для него: друг, родственник, чужой или заклятый враг. С того времени каждый, кто становился врачом, произносил эту клятву, которую во всем мире называют клятвой Гиппократа. Рассказываю тебе обо всем этом в связи с событием, связанным с Тополяном. Выпускник Ереванского медицинского института, Альберт Тополян при получении диплома врача тоже произнес эту клятву. Уже в наши дни, вернее, вчера, он произнес вторую, совсем другого характера, клятву. Она была связана с созданием им боевого армянского батальона силами граждан армянской национальности, о чем было сообщено в телепередаче, и я приехал, чтобы об этом тебе рассказать. Так вот. Тополян собрал отчаянных парней из числа армян района и на территории Цандрипшской школы выстроил их и объявил им о создании воинского батальона с присвоением ему имени маршала Советского Союза Баграмяна. Перед строем Тополян сказал: «Абхазия как для абхазцев, так и для нас является родиной и защита ее – наша обязанность. Сегодня Гагрский район освобожден, но Сухум в руках агрессора, военные действия происходят в Абжуйской зоне, где немало армян с оружием воюют рядом с абхазами, и мы считаем необходимым в качестве самостоятельного национального батальона громить общего врага!» Затем он поклялся, что долг командира будет выполнять мужественно и достойно, бойцы тоже хором повторили клятву. Это была уже не клятва доктора, а клятва не жалеть жизни противника. Мы с тобой тоже принимали присягу в свое время, помнишь хоть какие-нибудь слова из нее?

– Помню кое-что, нас было много, и фашистов громили безжалостно. А Тополян молодец, он сделал большое дело, скажу тебе, дай бог ему удачи!

По распоряжению Председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба министр обороны Владимир Аршба издал приказ за № 55 от 9.02.1993 года: «Создать в составе Гагрского гарнизона мотострелковый батальон им. маршала Советского Союза Баграмяна, состоящий из лиц армянской национальности, проживающих в зоне Гагрского района. Командиром батальона назначить старшего лейтенанта Косяна Вагаршака Арамовича».

Вести о боевом батальоне баграмянцев вскоре распространились по всей Абхазии и за ее пределами, особенно в Грузии.

Тополян добился создания второго Баграмяновского батальона, состоящего так же из армян, под командованием капитана Геворка Маркаряна, и количество обоих подразделений составило более одной тысячи человек. Многие из них принимали участие в Мартовской, других самых кровопролитных боевых операциях нашей армии, более 200 человек из них пали смертью храбрых, 108 награждены орденами и медалями, 22 человека удостоены звания Героя Абхазии.

Нет сомнения, Тополян другого результата в день принятия второй клятвы в Цандрипше не ожидал. Доказательством этому является одержанная победа над врагом.

А.Тополян после завершения учебы в Ереванском мединституте был призван в ряды Советской армии в качестве полкового врача, являлся кардиологом в системе Минздрава Абхазии, создателем армянского культурно-благотворительного общества «Крунк», избирался депутатом Парламента республики, был первым заместителем Председателя Верховного Совета Абхазии. По плану носителей идей грузинского шовинизма он был в числе подлежащих физическому уничтожению. Зверски была убита его 85-летняя мать Варсеник Овсеповна с проживавшими по соседству с ней жительницами села Гумисты в разгар войны.

За общественную деятельность Альберт Гаспарович был награжден высшей правительственной наградой – орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и Слава») второй степени, ему было присвоено звание Героя Абхазии.

Истинного патриота нашей страны, кому сегодня за 80, поздравляем с 25-летием Победы в Отечественной войне народа Абхазии, активным участником которой он являлся.

Сергей ЧАКВЕТАДЗЕ

г. Гудаута

Номер: 101Выпуск: 3702Рубрика: обществоАвтор: Сергей ЧАКВЕТАДЗЕ