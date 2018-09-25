План государственных мероприятий по празднованию 25-летия Дня Победы и Независимости Республики Абхазия

25 сентября в 11.00 часов в актовом зале Кабинета Министров состоится «Съезд победителей».

26 сентября в 14.00 часов в Центральном выставочном зале откроется выставка, посвященная 25-летию Дня Победы.

В 17.00 часов в Абхазской государственной филармонии имени Р.Гумба пройдет праздничный концерт, организованный Ассоциацией женщин-инвалидов, участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии (при содействии Госмузея Боевой Славы имени В.Г.Ардзинба).

27 сентября в 15.00 часов ко Дню освобождения Сухума в Абхазской государственной филармонии имени Р.Гумба состоится торжественное мероприятие, а в 20.00 часов на набережной Махаджиров начнется праздничный концерт.

29 сентября в 11.00 часов в городе Очамчыре состоится открытие памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, а в 15.00 часов в Доме культуры пройдет праздничный концерт.

30 сентября

9.00 часов – церемония возложения цветов к мемориалу Первому Президенту Абхазии Владиславу Ардзинба.

10.00 часов – церемония возложения цветов к мемориалу в парке Боевой Славы.

10.30 часов – на площади Свободы состоится торжественное прохождение ветеранов Отечественной войны народа Абхазии.

11.00 часов – военный парад на площади Свободы.

12.30 часов – прохождение участников акции «Бессмертный полк» по площади Свободы.

С 15.00 до 16.30 часов – праздничный концерт на набережной Махаджиров, организованный Администрацией города Сухума (у колоннады).

В 20.00 часов – праздничный концерт, посвященный 25-летию Дня Победы и Независимости на столичном стадионе «Динамо».

21.30 часов – праздничный салют.

Номер: 101Выпуск: 3702Рубрика: обществоАвтор: Официальный сайт Президента РА