В ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕНТЯБРЬ

В Цхинвале состоялась встреча заместителя руководителя Администрации Президента Адгура Лушба с Президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

Делегация Республики Абхазия, в которую также вошел Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Олег Аршба, посетила Южную Осетию для участия в праздновании Дня Республики Южная Осетия.

Анатолий Бибилов приветствовал абхазскую делегацию.

«Спасибо, что посетили Республику Южная Осетия. Нам важно, что абхазские братья присутствуют на знаменательном для нас празднике и разделяют радость, которая переполняет души каждого жителя нашей страны. Осознавая, что Абхазия и Южная Осетия развивались как братья-близнецы в той политической ситуации, которая сложилась после распада Советского Союза, ваше участие в нашем празднике воспринимается еще более ценно», – сказал Анатолий Бибилов.

Он отметил, что с удовольствием принял приглашение Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 25-летию Победы абхазского народа в Отечественной войне, которые состоятся 30 сентября.

Адгур Лушба поздравил Анатолия Бибилова и весь народ Южной Осетии со знаменательным праздником.

«Эта дата полита кровью и выражает стремление югоосетинского народа стать независимым. Мы прошли практически одинаковый путь как в гражданском, так и в военном формате, потому для нас очень важно разделить с вами эту радость», – сказал он.

Во встрече также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Республике Южная Осетия Алан Елбакиев, Первый заместитель руководителя Администрации Президента РЮО Константин Пухаев и заместитель министра иностранных дел РЮО Андрей Цховребов.

Номер: 101Выпуск: 3702Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА