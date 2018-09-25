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25.09.2018
Номер: 101
Выпуск: 3702
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
УКАЗЫ
«За заслуги в развитии культуры и театрального искусства, вклад в укрепление театральных связей между Республикой Абхазия и Республикой Адыгея присвоить почетное звание «Народный артист Республики Абхазия» ХАЧЕГОГУ Касею Яхьявичу, художественному руководителю Национального театра Республики Адыгея им. И.С. Цея».
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«За вклад в развитие театрального искусства и популяризацию культуры народов Кавказа присвоить почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» артистам Национального театра Республики Адыгея имени И.С. Цея:
ВАЙКОК Асиет Аслановне,
ЗЕХОВУ Зуральбию Заурбиевичу,
ИСУПОВУ Тимуру Аслановичу».
Президент РА Рауль Хаджимба подписал соответствующие Указы
Номер: 101
Выпуск: 3702
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА