УКАЗЫ

«За заслуги в развитии культуры и театрального искусства, вклад в укрепление театральных связей между Республикой Абхазия и Республикой Адыгея присвоить почетное звание «Народный артист Республики Абхазия» ХАЧЕГОГУ Касею Яхьявичу, художественному руководителю Национального театра Республики Адыгея им. И.С. Цея».

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«За вклад в развитие театрального искусства и популяризацию культуры народов Кавказа присвоить почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» артистам Национального театра Республики Адыгея имени И.С. Цея:

ВАЙКОК Асиет Аслановне,

ЗЕХОВУ Зуральбию Заурбиевичу,

ИСУПОВУ Тимуру Аслановичу».

Президент РА Рауль Хаджимба подписал соответствующие Указы

Номер: 101Выпуск: 3702Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА