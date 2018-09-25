ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ НЕ МЕРКНЕТ ВО ВРЕМЕНИ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба присутствовал на церемонии перезахоронения останков Героя Абхазии Ирины Гоцеридзе, погибшей в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Ирина Гоцеридзе пропала без вести во время Мартовского наступления. Позже стало известно о ее гибели. Ирина Гоцеридзе участвовала и в Гагрской наступательной операции. С февраля 1993 года она была санинструктором 3-го батальона Гумистинского фронта. Во время Мартовского наступления, форсировав Гумисту, принимала участие в боях, оказывала медицинскую помощь раненым, выносила их с поля боя. В ходе одного из сражений перенесла через реку раненого, снова вернулась, и больше ее никто не видел.

Ирина Гоцеридзе родилась в поселке Абрау-Дюрсо Краснодарского края. Позже переехала в Гагру.

При оккупации города грузинскими вооруженными формированиями она спасала абхазов, прятала их у себя дома, приносила им продукты, переводила через линию фронта в село Бзыпта. Узнав об этом, оккупанты арестовали ее и подвергли чудовищным пыткам. Ирина Гоцеридзе молчала, и доказать ничего не удалось. Оказавшись на свободе, она приняла решение при первой возможности встать с оружием в руках на защиту Абхазии. Ирина Гоцеридзе удостоена звания «Герой Абхазии».

Номер: 101Выпуск: 3702Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА