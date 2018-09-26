ПРЕЗИДЕНТ CONIFA ПРИЕДЕТ НА ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ

От имени Президента Абхазии Рауля Хаджимба президент ConIFA Пер Андерс Блинд приглашен на торжества, посвященные 25-летию Победы в Отечественной войне. Об этом сообщил вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава.

«Он прибудет в Абхазию с официальным визитом 28 сентября. Мы пригласили Пера Андерса Блинда, когда были на чемпионате мира в Лондоне вместе с председателем Госкомитета по физической культуре и спорту Абхазии Багратом Хутаба и председателем Олимпийского комитета Абхазии Валерием Аршба», – уточнил Пагава.

Пер Андерс Блинд принял приглашение и будет участвовать во всех официальных мероприятиях, посвященных Дню Победы и Независимости Абхазии, сообщил он.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд.

Номер: 102Выпуск: 3703Рубрика: спортАвтор: Апсныпресс