ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 60-й ДАМАССКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ

Памяти первого президента ТПП РА Геннадия Леонидовича Гагулия посвящается

С 6 по 15 сентября в Сирийской Арабской Республике проходила юбилейная 60-я Дамасская международная универсальная ярмарка, на которой Абхазию представляла Торгово-промышленная палата РА во главе с ее президентом Тамилой Мерцхулава.

Делегация ТПП входила в состав официальной делегации Республики Абхазия во главе с Президентом РА Раулем Хаджимба и состояла из девяти человек.

Приглашение на участие в ярмарке Палата получила в декабре прошлого года, за полгода до признания Республики Абхазия Сирийской Арабской Республикой.

Стоит напомнить, что это было второе участие ТПП РА в Дамасской выставке – впервые Палата дебютировала здесь в августе 2017 года.

Приглашению предшествовала серьезная работа, проводимая руководством Торгово-промышленной палаты по популяризации Абхазии в Сирии. Первые попытки подписать договоры с торговыми палатами Сирийской Арабской Республики ТПП РА предпринимала еще в 2009 году, но тогда МИД этой страны не дал «добро» на такое сотрудничество. И лишь в 2014 году удалось подписать первое соглашение о сотрудничестве с Союзом экспортеров Сирии и Торговой палатой Дамаска. Это произошло в Ереване.

В 2016 году Торгово-промышленная палата РА планировала пригласить сирийских предпринимателей в Абхазию, чтобы принять участие в специальной выставке, на которой были бы представлены их товары, но внутренняя военная обстановка в Сирии не позволила осуществить этот проект.

Тем не менее, старания руководства ТПП не прошли даром и, как следствие, – приглашение на выставку в Дамаск в качестве равноправного ее участника.

Но самым знаменательным событием было то, что впервые за многие годы участия ТПП в различных международных выставках, флаг Абхазии был поднят наравне с флагами всех других стран-участниц 59-й международной выставки в Дамаске.

– Мы долго вели переговоры с организаторами выставки, консультировались по этому вопросу и в итоге получили согласие поднять государственный флаг Абхазии. Официальный представитель ТПП РА в Сирии Низар аль Джаббан на месте организовал пошив флага, и когда мы приехали на выставку, наш флаг уже развевался среди прочих флагов, – с гордостью тогда подчеркивал президент ТПП Геннадий Гагулия.

Президент ТПП РА отметил, что визит в Сирийскую Арабскую Республику был плодотворным и, по его мнению, уже в ближайшее время следует ожидать серьезных результатов от прошедших там встреч и подписанных соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве.

– Небывалый ажиотаж, вызванный абхазским стендом, еще раз отмечает важность участия нашей республики в мероприятиях международного значения. Выставки не только способствуют созданию положительного имиджа Абхазии за рубежом, но, что немаловажно – это отличная возможность приобрести новые перспективные и полезные деловые контакты, расширить культурные, торговые и экономические связи. Уже сегодня в Сирии через ТПП РА готовы закупать наше вино. Есть и другие интересные предложения, – сказал Геннадий Гагулия, подводя итоги поездки в Сирию в августе 2017 года.

И вот новое приглашение, но теперь абхазская делегация представляла государство, официально признанное руководством Сирийской Арабской Республики и ее принимали на самом высоком уровне.

На этот раз Геннадий Гагулия приехал в Сирию в качестве премьер-министра, а Тамила Мерцхулава – как президент ТПП РА.

Масштабность абхазского павильона площадью 100 кв. метров вызвала восторг не только у посетителей выставки, но и у представителей власти САР.

– Идея обустройства павильона, как и проект его строительства, принадлежал Геннадию Гагулия. Именно он предложил цветовую гамму, тематику стенда, подбор выставочной продукции. Он же посоветовал разделить павильон на четыре тематические части: туризм, история и культура, сельское хозяйство и отдел винно-водочной продукции. Объём продовольственного груза составил 1,5 тонны, доставка которого осуществлялась также при поддержке правительства, – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

Особо стоит отметить, что первый день открытия ярмарки был объявлен его организаторами Днем Абхазии. Гости имели возможность не только увидеть фильм о нашей республике, но и восхититься зажигательными национальными танцами ансамбля «Кавказ».

ТПП РА представила широкий спектр отечественной продукции – алкогольную продукцию самого главного экспортера вина ООО «Вина и воды Абхазии», ООО «Абхаз Шато», продукции «Аргун Иашта», «Ашэба Иашта» и индивидуального предпринимателя Мукба, пиво и лимонады ООО «Пивоваренного завода «Сухумский», экологически чистую воду от МВА «Ауадхара» и ООО «Ресурс Юг», различные виды джемов и лечо от ООО «Абхазские сады» и «Ахчарах», компоты от ООО «Торговый дом «Рубин», аджику «Амца» от ООО «Абхазпродукт», аджинджух и асыдзбал индивидуального предпринимателя Камилы Квициния, абхазский мёд недавно открытого Министерством сельского хозяйства РУП «Абхазмед» и ИП Джанашия, различные виды чая МУП «Кутол» и ИП Миквабия, копченый сыр.

В экспозиции также была представлена различная сувенирная продукция, в том числе и керамические изделия скульптора Аслана Нанба, отражающие национальный колорит и государственную атрибутику Абхазского государства.

Гости павильона имели возможность ознакомиться с печатной продукцией в виде буклетов и памяток, разработанных ТПП РА, Министерством экономики, Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия, Министерством по курортам и туризму и Государственным инвестиционным агентством, в том числе и на арабском языке.

– Торгово-промышленная палата принимала участие в этой ярмарке в качестве почётных гостей. Мы имели возможность посетить очень красивую официальную церемонию ее открытия, подготовленную Министерством экономики и внешней торговли САР. Интерес гостей и участников выставки к нашей экспозиции, как и первый раз, был очень высок и все отмечали многообразие и масштабность нашего павильона, – говорит Тамила Мерцхулава.

Она подчеркнула огромную помощь в переговорном процессе с Администрацией ярмарки и со строительной компанией, осуществлявшей возведение абхазского павильона, официального представителя ТПП РА в САР Низара Альджаббан.

Павильон Республики Абхазия соседствовал с государствами Чехия, Китай, КНДР, Куба, Венесуэла, Южная Осетия, Судан, Афганистан, Палестина, Македония, Бразилия, Индонезия, Армения, Индия и др.

Самым почетным гостем Дамасской ярмарки, ну и конечно же, абхазской экспозиции, стал Президент Абхазии Рауль Хаджимба, который выступил на церемонии открытия ярмарки с поздравительным обращением. В абхазский павильон он пришел в сопровождении Премьер-министра САР Имада Хамис. Их радушно встретили президент ТПП РА Тамила Мерцхулава и сотрудники палаты.

Гостями павильона также стали представители Посольств России, Венесуэлы, Белоруссии, Армении и других стран. Павильон также посетил почетный Генеральный Консул Республики Македония в Сирии г-н Мазен Ибрагим Хаммур, который выразил готовность оказать содействие ТПП РА в установлении контактов для сотрудничества с ТПП Республики Македония.

Абхазский павильон неоднократно посетил и Посол дружественной Абхазии Боливарианской Республики Венесуэла в Сирии Имад Сааб, который отметил важность признания независимости Абхазии Венесуэлой в 2009 году и подчеркнул необходимость развития отношения между обеими республиками в разных отраслях. Узнав, что Премьер-министр, экс-президент ТПП РА Геннадий Гагулия находится в абхазском павильоне, г-н Имаад Сааб незамедлительно пришел с ним познакомиться, засвидетельствовать свое уважение, а также выразить готовность решать разные вопросы в пределах своих должностных полномочий в рамках расширения сотрудничества между Абхазией и Венесуэлой.

Павильон также посетили член правления Торговой палаты Дамаска г-н Хассан Азкул, генеральный секретарь Федерации торговых палат САР г-н Мохамад Хамчо и другие официальные лица.

В день официального открытия 60-й Дамасской международной универсальной ярмарки» в здании «Союза ремесленников САР» президент ТПП РА Тамила Мерцхулава и председатель «Союза ремесленников САР» Нажи аль Хадуа в торжественной обстановке подписали Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. На встрече также присутствовал председатель «Союза ремесленников Дамаска» Исам аль Зейбак.

Учитывая тот факт, что в Абхазии развивается туристическая отрасль и туристы – это в основном граждане Российской Федерации, в рамках встречи принимающая сторона обратилась к президенту ТПП Абхазии с просьбой организовать в нашей республике специализированную ярмарку для презентации продукции ремесленников САР.

Шел открытый разговор о возможности открытия Торгового дома САР в Абхазии, где будет представлен широкий ассортимент сирийской продукции с целью поддержки и содействия в поиске нового рынка и бизнес партнеров на территории РА.

По окончании встречи президенту Тамиле Мерцхулава в качестве памятного сувенира была вручена сабля, символизирующая победу над врагами.

В рамках ярмарки Тамила Мерцхулава встретилась с президентом ТПП Республики Южная Осетия Аланом Алборты, во время которой обсуждалось возможность подписания Соглашения о двустороннем сотрудничестве между палатами в целях дальнейшего взаимодействия. Г-н Алборты дал устное согласие на участие в предстоящем IX Абхазо-российском деловом форуме, который пройдет в Сухуме, 12 октября с.г.

В составе официальной делегации РА Тамила Мерцхулава приняла участие в официальной встрече с представителями бизнес-сообщества и руководителями крупнейших торгово-промышленных палат Сирии. Президент Федерации торгово-промышленных палат Сирии Хассан Каллаа отметил важность таких встреч и в качестве перспективных направлений экономического сотрудничества назвал экспорт текстильной продукции и продуктов питания из САР в Абхазию. В ходе встречи также обсуждались перспективы дальнейшего внешнеторгового взаимодействия между двумя странами, вопросы визового режима, инвестиционного климата, логистики, банковской сферы и многое другое. По итогам встречи состоялся обмен подарками, Принимающей стороной был организован торжественный обед.

В рамках этого мероприятия Тамила Мерцхулава познакомилась с членом правления Торговой палаты города Алеппо г-ном Адель Ричи, который выразил желание в установлении сотрудничества.

В столичной гостинице «Дама Роз» состоялась встреча Премьер-министра Геннадия Гагулия и Тамилы Мерцхулава с членом Парламента САР с г-ном Хамза Шахин, который специально прибыл в отель, чтобы встретиться с Геннадием Леонидовичем и обсудить с ним вопросы возможного сотрудничества с абхазскими предпринимателями через ТПП РА. Он пообещал Тамиле Мерцхулава оказывать максимальное содействие в случае необходимости решения разного рода вопросов.

Вот таким насыщенным и успешным было участие Торгово-промышленной палаты в 60-й Дамасской международной универсальной ярмарке.

– Занимая такой высокий и ответственный пост, уставший от официальных встреч на протяжении всего дня, Геннадий Леонидович каждый вечер находил время и приезжал к нам на ярмарку, стоял рядом, волновался, переживал и радовался вместе с нами и конечно же гордился нами, как это было всегда на разного рода выставках. При этом успевал принимать гостей, вел с ними беседы, давал интервью, угощал всех посетителей павильона, делал подарки и постоянно беспокоился о нас – сотрудниках ТПП, – вспоминает Тамила Мерцхулава.

Впереди было много планов и задумок, реализация которых также обсуждалась с Геннадием Леонидовичем.

И никто на ярмарке, да и в Абхазии не мог себе представить, что поездка нашей делегации в Сирию закончится так трагически.

Сотрудники ТПП очень переживали пока их коллегии находились в Дамаске, ведь в этой стране идет война. Переживали еще и потому, что многие люди отрицательно восприняли поездку абхазской делегации, писали много плохого про ее участников. И какой же это был счастливый момент, когда из аэропорта сообщили, что делегация приземлилась и всё хорошо, и все едут домой…

Тяжело терять людей, которых со временем тебе недостает все больше... Мы до сих пор не верим, что его больше не будет с нами! И сегодня мы воспринимаем Геннадия Леонидовича как живого, слышим его голос, видим характерные движения, жесты…

Он всю свою жизнь посвятил служению Родине, развитию отношений Абхазии с другими странами, все делал ради популяризации нашей республики за рубежом, не жалел сил. Да и первые контакты с Сирией были налажены под его руководством. По характеру он был лидером, но работалось с ним легко, потому что у нас было четкое распределение обязанностей.

Не каждый сможет творить и создавать не благодаря, а вопреки, и не каждому по силам идти вперед к своей цели наперекор всем проблемам. А Геннадий Леонидович творил и шел. Он много сделал для страны, и так хотел еще сделать...

Геннадий Леонидович был уникальным человеком! И какое это было счастье работать под его руководством! Представляете, руководитель переходит на другую работу, его повысили, а коллектив стоит и плачет, не хочет отпускать. Эгоисты? Наверно, да... Он нам сказал, что Родина зовёт, что вернётся... Ведь не на войну идет и лишь пара кварталов будет нас отделять... И мы ему поверили и ждали...

Геннадий Леонидович! Спасибо Вам за Вашу гениальность, мудрость, терпение, за каждое слово, напутствие, за каждый день, проведенный с нами! Спасибо Вам за бесценный опыт, уроки жизни, за Ваш кропотливый труд, который создал каждого из нас, создал тех, кем мы сегодня являемся!

Вы вырастили поколение, которое Вас не подведет! Поколение, которое с гордостью может сказать, что работало под Вашим началом! Мы – команда до мозга костей, созданная Вами, чем мы безмерно горды!

Вы сделали из нас одну большую семью – Торгово-промышленную палату! Мы простились с Вами, с нашим наставником в работе и в жизни, с нашим любимым шефом, но остались многочисленные идеи и дела, начатые Вами! И каждый из нас, являясь членом семьи ТПП, будет следовать установленному Вами курсу на благо нашей страны так, как Вы нас этому учили! Вы с нами во всех наших делах! Мы Вас не подведем!

Есть древняя мудрость: «Человек живет до тех пор, пока о нем помнят другие». Можно сказать и иначе – нужно сделать в жизни много хорошего, чтобы тебя помнили после смерти.

Геннадий Леонидович Гагулия оставил четкий след своего пребывания на этой земле!

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 102Выпуск: 3703Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА