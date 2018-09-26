УЧЕНЫЕ О ВОЙНЕ В АБХАЗИИ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯХ

К 25-летию Победы и Независимости

В Сухуме прошла трехдневная международная научная конференция «Кавказ в исторических процессах XX-XXI веков», посвященная 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 10-летию международно-правового признания Республики Абхазия. В конференции приняли участие ученые Абхазии, России, Белоруссии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Южной Осетии.

Открытие форума состоялось 18 сентября в актовом зале Кабинета Министров РА. Здесь же прошло пленарное заседание.

Участников конференции приветствовал директор АбИГИ Арда Ашуба. Он поблагодарил их за приезд и подготовку докладов на различные темы. А это – «Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов», «Кавказ и Абхазия в новое и новейшее время», «Становление нового миропорядка и региональная безопасность», «Культура Кавказа в условиях глобальных перемен: язык, этнография, фольклор, литература». А.Ашуба пожелал ученым успешной работы на конференции, а также больших достижений во благо науки своих стран и мировой науки, во благо всего человечества.

Затем заместитель руководителя Администрации Президента Гиви Габния зачитал приветствие Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба участникам научной конференции:

– Уважаемые участники международной конференции! Уважаемые гости!

Ваш высокий форум посвящен крупным событиям в новейшей политической истории нашего государства – 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 10-летию признания ее независимости Российской Федерацией. Примечательно, что эта международная конференция созвана по инициативе Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа, стоявшего у истоков национально-освободительного движения. Мы будем всеми мерами способствовать расширению сотрудничества деятелей нашей отечественной науки с учеными ближнего и дальнего зарубежья. К нам приехали люди, обладающие уникальным исследовательским опытом, пользующиеся заслуженной репутацией в ведущих научных центрах России и за ее пределами. Уверен, что обмен мнениями и взглядами по различным проблемам кавказоведения и другим приоритетным направлениям развития современной науки даст дополнительный импульс вашим плодотворным творческим изысканиям. Позвольте искренне пожелать вам доброго здоровья, отличного настроения и новых успехов на высоком поприще служения науке!

После пленарного заседания участники конференции продолжили работу в секциях, которая проходила в этот день и последующие дни в здании Абхазского института гуманитарных исследований. В последний день по итогам работы ученые приняли резолюцию.

Закрывая конференцию, директор АбИГИ Арда Ашуба еще раз поблагодарил гостей за приезд и активное участие в форуме и сказал, что доклады выступавших и тех ученых, которые по различным причинам не смогли приехать на форум, будут опубликованы в спецвыпуске института.

И в завершение президент Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона (Москва), профессор Владимир Захаров, который в Абхазии не впервые, поблагодарил за прием и за полученную информацию. При этом он сказал, что в России не все знают подробности той войны, которая здесь прошла, поэтому издание с докладами состоявшейся конференции, хоть по одному экземпляру, должно поступить во все библиотеки РФ. Что также не все знают об участии добровольцев в освобождении Абхазии, а если и знают, то недостаточно, поэтому по возвращении в Москву он планирует написать о них книгу.

Владимир Захаров вручил памятные медали к 100-летию Кайсына Кулиева ученым Арде Ашуба и Наале Касландзия. В ответ Ашуба сообщил, что он с удовольствием читает стихи Кулиева, что есть они и в переводе на абхазский язык.

За время пребывания в Абхазии ученым была предоставлена возможность участвовать в развлекательно-познавательных мероприятиях – побывать в драмтеатре на спектаклях находившегося на гастролях национального театра Адыгеи и авторском вечере молодого певца, музыканта, актера, выпускника ГИТИСа Джамала Теунова из Кабарды, посетить храмы и другие достопримечательности Абхазии.

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На конференции звучало немало интересных докладов, и передать содержание каждого из них в данной информации, естественно, невозможно. Но невозможно не привести одну выдержку из доклада, прозвучавшего в первый день на пленарном заседании. Тем более что это относится к теме войны – теме самой конференции. А факт, о котором рассказал полковник, кандидат исторических наук Валико Пачулия, не был ранее известен широкой общественности, был засекреченным. Вот эта выдержка из доклада ученого: «Немало писалось в российской прессе о том, как Эдуард Шеварднадзе убегал из Абхазии. Не хотелось бы заниматься разбором этих версий. Расскажу лишь о том, что я хорошо знаю и о чем уже можно говорить.

В период Сентябрьской операции в кабинете начальника Генштаба Сергея Дбар стал разрабатываться совершенно секретно план задержания и ареста в Сухуме главного виновника войны Эдуарда Амвросиевича Шеварднадзе.

О плане задержания Шеварднадзе знали только единицы, в том числе я, офицер Генштаба, постоянно дежуривший в кабинете начальника Генштаба. В тот период сам Дбар находился на передовой, на левом фланге Гумистинского фронта и непосредственно руководил боевыми действиями.

Разработчиками совершенно секретного плана были генерал-майор Сирийской армии Теукеш Нури Бассам и его адъютант, майор Сирийской армии Шухиаб Сурель, являвшиеся хорошими знатоками проведения воздушно-десантных операций такого рода, в которых преуспели американцы.

Вскоре был разработан план, и активно шел процесс формирования особой группы спецназа. Однако Главнокомандующему Владиславу Григорьевичу Ардзинба пришлось неожиданно приостановить операцию. И в этом свою роль сыграли телефонные звонки и воздействие руководителей ряда стран: России – президент Борис Ельцин, Германии – канцлер Гельмут Коль, Японии – экс-премьер-министр Ясухиро Накасонэ и других, решивших защитить Шеварднадзе».

Заира ЦВИЖБА

Номер: 102Выпуск: 3703Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА