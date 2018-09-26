Президент ТПП РА Тамила Мерцхулава встретилась со своими санкт-петербургскими коллегами

В рамках участия во Втором Евразийском женском форуме в здании Союза торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга состоялась официальная встреча президента ТПП РА Тамилы Мерцхулава и президента Союза «Санкт-Петербургская ТПП» Юрия Бурчакова. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между палатами.

Но вначале коллеги из Санкт-Петербурга устроили Тамиле Мерцхулава экскурсию по палате, которая размещается в особняке великой княгини Ольги Романовой.

Во встрече, которая проходила в теплой и дружественной обстановке, принял участие председатель Совета Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владимир Катенев.

Напомним, что в 2013 году было подписано соглашение о двустороннем сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Республики Абхазия и Санкт-Петербурга. Соглашение подписали основатель ТПП РА Геннадий Гагулия и на тот период президент Союза Санкт-Петербургской ТПП Владимир Катенев.

Тамила Мерцхулава отметила, что товарооборот Республики Абхазия с Санкт-Петербургом с каждым годом увеличивается, и за первое полугодие 2018 года составил 3 902 188$. В Санкт-Петербург экспортируется из РА следующие группы товаров: алкогольные и безалкогольные напитки, мёд натуральный, цитрусовые плоды – свежие и сушеные, овощи и другие продукты растительного происхождения.

В свою очередь Санкт-Петербург импортирует в Абхазию сыры и творог, муку пшеничную, мясные продукты , кондитерские изделия, пластмассовые изделия для транспортировки или упаковки товаров, металлоконструкции, цистерны, канистры, рыболовные снасти и многое другое.

В беседе с Тамилой Мерцхулава Владимир Катенев и Юрий Бурчаков выразили готовность оказывать содействие ТПП и бизнес-сообществу Абхазии в установлении и расширении сотрудничества.

Владимир Катенев также подтвердил своё участие в мероприятиях посвящённых 25-летию Победы в Отечественной войны народа Абхазии и Независимости, которые пройдут 30 сентября, сего года.

По окончанию официальной части встречи стороны обменялись подарками.

В поездке Тамилу Мерцхулава сопровождает начальник Управления по туризму Инара Даурова.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 102Выпуск: 3703Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА