ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

28 сентября

10:00 – Мыкуашта – конно-спортивные состязания, национальные игры. с.Мыку Очамчырского района.

28 сентября

13:00 – Торжественное мероприятие Министерства обороны РА. Абхазская госфилармония им. Р.Гумба.

29 сентября

14:00 – Церемония возложения цветов к могиле второго Президента Республики Абхазия С.В.Багапш в с.Джгярде.

29 сентября

15:00 – Открытие памятника погибшим в Отечественной войне в г. Очамчыре.

29 сентября

16:30 – Концерт ко Дню Победы в Доме культуры г. Очамчыры.

29 сентября

18:00 – Премьера спектакля Мадины Аргун «Гумистинская баллада». Абхазский драмтеатр им.С.Чанба.

30 сентября

16:30 Праздничное мероприятие, организованное ВААК (Всемирным абхазо-абазинским конгрессом). Площадь у драмтеатра им.С.Чанба.

Номер: 102Выпуск: 3703Рубрика: обществоАвтор: Официальный сайт Президента РА