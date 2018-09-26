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26.09.2018
Номер: 102
Выпуск: 3703
Рубрика: общество
Автор: Официальный сайт Президента РА
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
28 сентября
10:00 – Мыкуашта – конно-спортивные состязания, национальные игры. с.Мыку Очамчырского района.
28 сентября
13:00 – Торжественное мероприятие Министерства обороны РА. Абхазская госфилармония им. Р.Гумба.
29 сентября
14:00 – Церемония возложения цветов к могиле второго Президента Республики Абхазия С.В.Багапш в с.Джгярде.
29 сентября
15:00 – Открытие памятника погибшим в Отечественной войне в г. Очамчыре.
29 сентября
16:30 – Концерт ко Дню Победы в Доме культуры г. Очамчыры.
29 сентября
18:00 – Премьера спектакля Мадины Аргун «Гумистинская баллада». Абхазский драмтеатр им.С.Чанба.
30 сентября
16:30 Праздничное мероприятие, организованное ВААК (Всемирным абхазо-абазинским конгрессом). Площадь у драмтеатра им.С.Чанба.
Номер: 102
Выпуск: 3703
Рубрика: общество
Автор: Официальный сайт Президента РА