НА БРИФИНГЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

В Администрации Президента РА состоялся брифинг руководителей силовых структур и ведомств, на котором шла речь о мерах по обеспечению безопасности на праздновании 25-летия Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. На вопросы журналистов отвечали советник Президента по взаимодействию с правоохранительными органами Леонид Дзапшба, министр внутренних дел РА Гарри Аршба, первый заместитель председателя Службы госбезопасности РА Дазмир Шамба и начальник Управления ГАИ МВД РА Батал Агрба. Они сообщили представителям абхазских СМИ о беспрецедентных мерах безопасности и по соблюдению правопорядка, которые будут приняты в дни проведения праздничных и памятных мероприятий в Абхазии с 24 сентября по 1 октября.

Поздравив народ Абхазии с предстоящим праздником, Леонид Дзапшба обратился с призывом ко всем гражданам страны:

– Все правоохранительные структуры готовы обеспечить безопасность и порядок для наших гостей и жителей страны во время празднования 25-летия Дня Победы и Независимости. Все мероприятия должны быть организованы правильно. Хочу обратиться к нашим гражданам: во имя героев, павших в войне, во имя всего, чего мы достигли, мы должны красиво, без происшествий, провести День Победы и Независимости. Будут приняты меры безопасности, введены некоторые ограничения, мы призываем к этому отнестись с пониманием.

Руководитель МВД РА Гарри Аршба проинформировал журналистов о том, что его ведомство с 24 сентября и до окончания праздника будет работать в усиленном режиме. Для этого на предстоящих мероприятиях будет задействовано более 900 сотрудников МВД, которые будут работать с 7 часов утра. Гарри Аршба также обратился к гражданам и гостям страны с просьбой соблюдать Правила дорожного движения и не садиться в нетрезвом состоянии за руль автомобиля.

– Весь личный состав МВД Абхазии собирается со всей республике в Сухуме, – сообщил Г.Аршба. – Я не говорю о сотрудниках ГСО, Службы госбезопасности и о других профильных структурах. По Абхазии на местах также будут нести службу сотрудники органов внутренних дел. Есть план работы, и поэтому никто и нигде не останется без внимания.

Леонид Дзапшба подчеркнул также, что для проведения парада Победы будет перекрыт весь центр города. Это приведет к определенным неудобствам для гостей и жителей Сухума, но это вынужденная мера, отметил советник Президента.

Батал Агрба представил программу запланированных работ структуры ГАИ. Безопасностью на дорогах Сухума будут заниматься около 170 сотрудников ГАИ Абхазии. Он также сообщил:

– 28 сентября пройдет генеральная репетиция. Будет перекрыто восемь улиц Сухума – улица Гулиа, где будет базироваться военная техника, прилегающие к ней улица Пушкина, проспект Аиааира частично. Также будут перекрыты все дороги от улицы Дбар до фуникулера. Вся центральная часть столицы во избежание ДТП будет перекрыта для военной техники.

Начальник ГАИ попросил жителей и гостей республики в праздничные дни постараться как можно меньше пользоваться личным транспортом и пересесть на общественный во избежание пробок. Основные силы будут стянуты в Сухум из районов до проведения парада, после которого они вернутся на свои места несения службы. При этом в каждом районе останутся 30-40 инспекторов. Для обеспечения безопасности на дорогах столицы в вечернее время министром внутренних дел созданы резервные группы количеством около 50 человек.

В День Победы в Сухуме пройдет праздничный автопробег, в котором смогут принять участие все желающие, но после прохождения определенной процедуры. Регистрация участников этой акции начнется в 15:00 на площади Свободы в Сухуме. Прежде чем зарегистрироваться, каждого водителя проверят на трезвость, осмотрят техническое состояние автомобиля, отсутствия в нем огнестрельного оружия, и затем предоставят порядковый номер, который водитель будет обязан соблюсти во время движения в колонне.

Старт запланирован на 17:00 от площади Свободы до мемориала Владислава Ардзинба в Нижней Эшере. Оттуда – в Багмаран и обратно на площадь. Колонну будут сопровождать патрульные автомобили ГАИ Абхазии.

Первый заместитель СГБ Абхазии Дазмир Шамба проинформировал журналистов о том, что уже введен усиленный режим пропуска граждан и охраны границы Абхазии по реке Ингур. Он сообщил:

– Выезд и въезд граждан будет только по особым пропускам. Разрешение на въезд иностранным гражданам будет предоставлять МИД Абхазии. Все наши пограничные службы приведены в состояние повышенной готовности, в том числе и по реке Псоу, где режим пересечения остается прежним. «Особый пропуск» будет выдаваться гражданам, которым остро необходимо пересечь границу по реке Ингур, к примеру, по состоянию здоровья.

Представителям СМИ сообщили также, что сотрудникам МВД республики дано указание на осмотр любого подозрительного транспорта на наличие в нем огнестрельного оружия для недопущения стрельбы на улицах страны.

Вечером 30 сентября состоится праздничный концерт на стадионе «Динамо». Вход будет свободным, но и там приняты повышенные меры безопасности. На усиленный режим переведут дорожно-постовые службы, расположенные по центральной трассе республики. Так как большинство мероприятий пройдут в столице, основными блокпостами будут Эшерский и Мачарский. Во второй половине дня 30 сентября будут задействованы дополнительные силы сотрудников Госавтоинспекции.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 102Выпуск: 3703Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ