ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НАШИХ БРАТЬЕВ

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил Премьер-министра Южной Осетии Эрика Пухаева с Днем Независимости РЮО.

В поздравительном адресе говорится:

«Уважаемый Эрик Георгиевич!

От имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас и народ Южной Осетии с Днем Независимости Республики Южная Осетия! Это знаменательный праздник, символизирующий единение, мир и согласие народа, сформировавшего свою государственность.

В этот знаменательный день мы с радостью и гордостью разделяем торжество прекрасного праздника. Убежден, что наши братские народы и в дальнейшем будут жить в согласии».

Номер: 102Выпуск: 3703Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс