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26.09.2018
Номер: 102
Выпуск: 3703
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НАШИХ БРАТЬЕВ
Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил Премьер-министра Южной Осетии Эрика Пухаева с Днем Независимости РЮО.
В поздравительном адресе говорится:
«Уважаемый Эрик Георгиевич!
От имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас и народ Южной Осетии с Днем Независимости Республики Южная Осетия! Это знаменательный праздник, символизирующий единение, мир и согласие народа, сформировавшего свою государственность.
В этот знаменательный день мы с радостью и гордостью разделяем торжество прекрасного праздника. Убежден, что наши братские народы и в дальнейшем будут жить в согласии».
Номер: 102
Выпуск: 3703
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс