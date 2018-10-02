КОГДА ПАМЯТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

АИААИРА – 25

Знаменательной дате – 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов была посвящена встреча с членами семьи и близкими Таифа Аджба, Александра Бардодыма, Павла Ушакова, которая в рамках литературной гостиной состоялась 13 сентября в Сухуме в представительстве Россотрудничества.

Какими были они – Таиф Аджба – известный абхазский поэт, пропавший без вести после того, как грузинские оккупанты забрали его из дома, Александр Бардодым – молодой московский поэт, в первые дни войны прибывший в Абхазию и погибший за ее свободу, Павел Ушаков – из города Саянска Иркутской области, вступивший в Абхазскую армию добровольцем в 1993 году (в тот период он служил в Псковской десантной дивизии, дислоцировавшейся в местечке Бамбора Гудаутского района), участвовавший в нескольких военных операциях. Последняя – высадка десанта на сопке Ахбюк 4 июля 1993 года, где вертолет попал в засаду, большая часть воинов батальона «Горец» погибла, а Павел и еще несколько бойцов пропали без вести. Что эти личности значат для Абхазии? Наверняка участвующие в мероприятии ученики сухумской средней школы №6 и студенты 4-го курса филологического факультета АГУ получили ответы на эти вопросы благодаря высказываниям председателя Русского культурного центра Натальи Каюн (ведущая и организатор), председателя движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба, воспоминаниям известного абхазского поэта Геннадия Аламиа, родных погибшего во время войны Александра Бардодыма и пропавших без вести Таифа Аджба и Павла Ушакова.

Мама Александра Бардодыма Маргарита Александровна вспомнила детство и юность сына, его первые шаги в литературном творчестве, его беззаветную любовь к Абхазии, прощание в Новом Афоне, где его предали земле по просьбе боевых друзей.

Супруга Таифа Аджба Римма Когониа рассказала о том, что поэт в оккупированном Сухуме вел дневник, в котором фиксировал преступления грузинских захватчиков. В тот страшный день, когда оккупанты увели его из дома, поэт успел передать ей дневник. Впоследствии он будет издан под названием «Дожить до рассвета».

Валентина и Виктор Ушаковы не верят в гибель своего сына Павла. Они считают, что сын, возможно, находится в плену где-нибудь в Верхней Сванетии.

«Мое материнское сердце чувствует, что мой ребенок жив», – сказала Валентина Ушакова. Надежда не умирает.

Три судьбы – три ярких, как вспышки молнии в ночи, мгновения, воспоминания, стихи в исполнении школьников и студентов, видеоматериал, в котором звучит трогательная песня Александра Бардодыма «Над грозным городом раскаты», возвращают в то далекое военное время – суровое и жестокое, подтверждают истину, что самое ценное на земле – это мир.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 103Выпуск: 3704Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ