МЕГРЕЛЫ В ГРУЗИНО-АБХАЗСКОЙ ВОЙНЕ

Взгляд политолога

Абхазы не раз побывали на протяжении своей истории в «долине смерти». В новейшей ее истории таким моментом оказалась грузинская агрессия в начале 90-х годов прошлого столетия, целью которой являлось истребление абхазов как этноса, очищение от них территории. Грузия потерпела сокрушительное поражение в этой авантюрной войне, а Абхазия, вопреки ожиданиям агрессоров, навсегда избавилась от перманентного прессинга Тбилиси. Но досталось это неимоверно большой ценой.

Абхазоненавистничество в Грузии вызревало в течение долгого времени, им была инфицирована значительная часть грузинского общества. И это спровоцировано интеллигенцией, сумевшей отравить души многих и многих своих соплеменников. Позиционируя себя мудрее всех, она не берет ответственности за свои деяния. Вот и грузинская интеллигенция заварила кашу с такими ужасными последствиями. И кто-нибудь понес за это наказание? А ведь именно она вдалбливала в сознание соотечественников идею – покончить с непокорными абхазами раз и навсегда, именуя их нелюдями.

Однако здесь хочется остановиться на том, как мегрелы в Абхазии, давно жившие с нами, многие состоявшие с нами в родственных отношениях, так легко и быстро подхватили запущенный из Тбилиси вирус вражды к абхазам. Они сразу же изменились, стали агрессивными даже по отношению к родственникам-абхазам. Мой двоюродный брат – мегрел из села Джал Очамчырского района, как только начала раскручиваться антиабхазская кампания, стал совершенно другим человеком, озлобленным безмерно. Однажды, обрушившись на наших общих близких родственников, возбужденно заявил: «Будь проклят Берия, который вас, абхазов, не выселил отсюда. Оказывается, земля эта наша». (Но при этом он не подумал о своей матери-абхазке, которая должна была бы быть среди высылаемых, и о своем деде, который после махаджирства вернулся на Родину).

Представители абхазских мегрелов были в авангарде противостояний с нами – абхазами. Темпераментные тирады, с которыми мегрелы-активисты выступали накануне войны, обращаясь к соплеменникам, пробуждали в людях жгучую ненависть к абхазам, обвиняемых во всех смертных грехах, провоцировали соплеменников на безрассудные дикие действия.

А началось раскручивание механизма национального противостояния с раскола коллективов. Из Союза писателей Абхазии ушла грузинская часть, в основном состоявшая из мегрелов. В селах с мегрело-абхазским населением мегрелы решили отделиться от абхазов, с которыми, со времени их переселения из Мегрелии в 40-х годах ХХ века, жили вместе.

Агрессивное противостояние мегрелов абхазам активно поддерживали из Тбилиси. С маниакальным упорством мегрелам Абхазии внушалось, что это грузинская земля, что абхазы на ней «задержавшиеся гости», спустившиеся с гор. Поэтому с ними можно не считаться. А значит, Грузия – для грузин!

Однако вернемся к теме поведения местных мегрелов во время грузино-абхазской войны. Негативно оценивая их действия в этот период, я вовсе не хочу сказать, что мегрелы – плохой народ. Плохих народов не бывает. Беда в том, что их обманывали, манипулировали ими. А искусство манипуляции в том и состоит, что людям поставляют готовые мнения в удобной упаковке, отключая у них здравый смысл, лишая их возможности иметь собственное мнение, свою оценку событий и явлений, соизмерять цели и средства. Человек с таким расщепленным сознанием поверит любому мифу. Для разжигания ненависти и страхов людям настойчиво внушали, что запланировано их изгнание из Абхазии и вселение в места их проживания представителей северокавказских народов. Этому активно содействовали местные радикалы мегрелы, «сверявшие часы» с тбилисскими нацистскими стратегами.

Очевидцы помнят безумную радость мегрелов, когда грузинская военная армада в первой половине дня 14 августа 1992 г. вторглась в город Очамчыра. Первым делом захватчики автоматной очередью под аплодисменты собравшихся сбили с крыши здания районной администрации флаг Республики Абхазия (что означало: такой республики больше нет). Такая же восторженная встреча ожидала оккупантов и в Гулрыпшском районе, большую часть населения которого составляли мегрелы. В Сухуме картвелы от счастья забрасывали танки завоевателей цветами. Кровавое колесо агрессора крутилось во всех захваченных регионах и населенных пунктах Абхазии, совершая чудовищные злодеяния, жертвами которых стали мирные граждане: абхазы, армяне, русские и представители других негрузинских национальностей. Только в Очамчырском районе от рук оккупантов погибло 297 мирных жителей. А сколько людей было подвергнуто насилию, издевательствам и надругательствам?!

Инга Казанба – племянница Цацы Казанба, растерзанной и заживо сожженной на привокзальной площади г.Очамчыры озверелой толпой, в основном состоящей из мегрелов, автор книги: «Очамчира: будни оккупации 1992-1993 гг. (Сухум, 2018 г.). В ней – дневниковые записи, информации, слухи и разговоры в оккупированной Очамчыре об ужасах войны и невыносимых условиях существования мирных граждан абхазской, русской и армянской национальностей. Инге тогда было всего восемнадцать, но она поняла, что цель грузинской агрессии – геноцид абхазского народа, и в это стремятся внести свой весомый вклад местные мегрелы. Приводимые ею многочисленные факты подтверждают это. Например, при каждом неудачном наступлении грузинских вояк и их гибели оккупанты и местные мегрелы мстили мирным жителям, вместе обходили дома в поисках абхазов, вылавливали их, увозили и расстреливали, из домов выносили все. Неугодным им представителям народов создавали невыносимые условия жизни, доводя их до отчаяния и вымирания.

Такое положение было и в оккупированном Сухуме, где из очереди за хлебом или водой абхазов выгоняли. Убийствам, чудовищным издевательствам и террору подвергали население захваченных сел, их жилища предавали огню. Особенно досталось армянскому населению в селе Лабре. Выбраться из этих оккупированных городов и сел было громадным риском, надо было пройти семь кругов ада.

(Продолжение в следующем номере)

Константин ДУМАА, профессор кафедры политологии и социологии АГУ

Номер: 103Выпуск: 3704Рубрика: политикаАвтор: Константин ДУМАА, доцент кафедры политологии и социологии АГУ