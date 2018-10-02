МЕДАЛИ «ЗА ПОБЕДУ»

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба посетил торжественное собрание Государственного таможенного комитета, посвящённое 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Глава государства вручил юбилейные медали за вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов:

Адлейба Владиславу Смаиловичу, Анкваб Артуру Арзабековичу, Авидзба Зое Сардионовне, Ашуба Заури Ясоновичу, Ашуба Мизану Георгиевичу, Аршба Ахре Капитоновичу, Амичба Деви Виталиевичу, Андрияхину Темуру Викторовичу, Ашуба Отари Енверовичу, Аншба Руслану Варламовичу, Аппба Руслану Аликовичу, Агрба Астамуру Валерьевичу, Адлейба Беслану Анатольевичу, Ардзинба Игорю Шутиевичу, Андарбуа Нурабу Викторовичу, Барциц Герману Авксентьевичу, Барциц Гураму Фазлибеевичу, Барциц Симе Анатольевне, Бения Адгуру Ардашиновичу, Барциц Роману Несторовичу, Бейя Мелитону Георгиевичу, Ванаба Юрию Рауфовичу, Вардая Дазмиру Шалвовичу, Вардания Алхасу Зауровичу, Гогуа Денису Максимовичу, Герзмава Вахтангу Анзоровичу, Гургулия Геле Нодариевичу, Губаз Беслану Шутиковичу, Гварамия Бесику Ериковичу, Габлия Славику Тонеевичу, Гунба Темуру Валериевичу, Дбар Нури Викторовичу, Дбар Руслану Рауфбеевичу, Джугелия Назыбею Георгиевичу, Дзидзария Астамуру Валикоевичу, Дзкуя Арсентию Ивановичу, Джинджолия Эрику Шотовичу, Джигания Георгию Геронтиевичу, Дзяпш-ипа Роланду Анатольевичу, Дзкуя Раулю Варламовичу, Задикяну Тиграну Дживановичу, Иванченко Дмитрию Валерьяновичу, Инапшба Руслану Антовичу, Косян Тамаре Багратовне, Квициния Астамуру Габрушовичу, Крия Игорю Пчониевичу, Конджария Зурабу Тенгизовичу, Конджария Астамуру Ивановичу, Колбая Ахре Ивановичу, Когония Ратмиру Читиевичу, Кварчия Эдуарду Георгиевичу, Кайтанба Раулю Джемаловичу, Купалба Василию Шаговичу, Кобахия Беслану Константиновичу, Квеквескири Тамази Джумковичу, Кокоскерия Султану Викторовичу, Квициния Тенгизу Ушангиевичу, Лаквитава Ахре Анатольевичу, Ладария Алхасу Фиридоновичу, Миквабия Дмитрию Михайловичу, Машелия Гураму Платоновичу, Накопия Генри Арсеновичу, Нанба Тарасу Акакиевичу, Отырба Астамуру Леонидовичу, Пилия Геннадию Алексеевичу, Пантия Эдуарду Сократовичу, Рацба Вадиму Валериевичу, Рацба Ахре Владимировичу, Сичинава Аслану Заурбеевичу, Смыр Игорю Владимировичу, Смыр Юрию Кязимовичу, Сакания Анзору Ладиковичу, Твидзба Руслану Едиковичу, Таркил Мстабею Константиновичу, Таркил Эрдалу Орхановичу, Торчуа Даури Алексеевичу, Тарба Аслану Алексеевичу, Тания Вадиму Арзаметовичу, Углава Михаилу Георгиевичу, Учава Радаму Алексеевичу, Феризба Раулю Николаевичу, Хинтуба Адамуру Акакиевичу, Хишба Алясу Юрьевичу, Хашба Темыру Джамаловичу, Хаджимба Зурабу Ивановичу, Хагуш Беслану Артемовичу, Халваш Адгуру Дикрановичу, Цвинария Беслану Константиновичу, Чкок Астамуру Назировичу, Чичба Астамуру Ивановичу, Чкок Вадиму Владимировичу, Чанба Тамазу Викторовичу, Чехерия Феликсу Спиридоновичу, Чкадуа Мадине Нуриевне, Читанава Ахре Шаликовичу, Чкадуа Темуру Шаликовичу, Шамба Мсаусту Георгиевичу, Шоуа Руслану Юрьевичу, Шамба Адгуру Анатольевичу, Шамба Аслану Львовичу, Шушания Андрею Расимовичу, Эмурхба Виталию Шотовичу.

Номер: 103Выпуск: 3704Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА