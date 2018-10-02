МУАЕД ШОРОВ – ГЕРОЙ ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Братья по оружию

Страшная беда обрушилась на народ Абхазии 14 августа 1992 года. Началась война с грузинскими оккупантами. Первыми на помощь сражающейся Абхазии поспешили братья с Северного Кавказа. Вспомним одного из них – Героя Абхазии Муаеда Львовича Шорова. Он прошел всю войну, сначала как рядовой боец, а с января 1993 года в качестве командира кабардинской разведывательно-штурмовой группы. Муаед Шоров принимал участие в боях на Гагрском, Гумистинском и Восточном фронтах, в 1-й Шромской операции, разгроме спецназа «Белый орел», Январском, Мартовском, Июльском, Сентябрьском наступлениях, участвовал в освобождении высоты Ахбюк, СухумГЭС, захвате в плен группы оккупантов во главе с генералом Мамулашвили, освобождении населенных пунктов Ахалшени, Каманы, столицы Абхазии – Сухума, а также в штурме Дома правительства. Группа Муаеда Шорова водрузила на нем знамя Республики Абхазия и арестовала марионеточное правительство во главе с Ж. Шартава.

Странные перипетии судьбы. Сколько раз он рисковал в ожесточенных боях жизнью, а погиб после войны. Муаед Шоров попал в автомобильную катастрофу 24 июня 1994 года и ушел из жизни 11 августа, не приходя в сознание, в республиканской больнице Майкопа.

Муаед Львович Шоров родился 7 февраля 1962 года в селе Кубе Баксанского района Кабардино-Балкарской республики. В первый класс пошел в родном селе, затем семья переехала в Нальчик, где Муаед окончил среднюю школу №6. Он рос в дружной многодетной семье. Родители Лев Хапагович и Нюся Хасановна души не чаяли в своих четырех сыновьях, воспитывали их в духе «адыгагъэ» – «адыгства» (морально-этический кодекс адыгов, основа которого – оставаться человеком всегда, во всех ситуациях).

Муаед Шоров служил в Приморском крае в ракетной части. Демобилизовавшись, поступил на физико-математический факультет Кабардино-Балкарского университета, затем перевелся на экономический факультет. Завершив учебу, начал работать в Государственной налоговой инспекции №1, затем на заводе «Северокавказские электроприборы».

Муаед был очень любознательным, много читал, увлекался военным делом, занимался спортом. Символичны строки из дневника героя:

Чтобы стать мужчиной,

Мало им родиться,

Чтобы стать железом,

Мало быть рудой.

Ты должен переплавиться, разбиться.

И, как руда, пожертвовать собой.

(Из книги Лили Хагба «Их души тают над горами»).

Муаед Шоров был мастером спорта по дзюдо. И после его гибели каждый год в г. Нальчике проводится Всероссийский турнир по дзюдо его памяти.

Публикацию подготовила Елена ТЕРЕНИНА

Номер: 103Выпуск: 3704Рубрика: обществоАвтор: Елена ТЕРЕНИНА