Президент Рауль Хаджимба посетил торжественное собрание судей Республики Абхазия, посвященное 25-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Президент поздравил участников торжественного собрания с наступающим Днем Победы и Независимости и подчеркнул значительную роль судей в деле государственного строительства.

Глава государства вручил юбилейные медали за вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов:

1. Агумаа Зурабу Михайловичу

2. Аргун Анатолию Баджговичу

3. Аджинджал Зауру Сарапионовичу

4. Аргун Борису Забетовичу

5. Барциц Анри Валиковичу

6. Бжания Темури Ивановичу

7. Гетия Заури Дзиковичу

8. Гамисония Генри Гришаевичу

9. Гурджуа Валерию Тебовичу

10. Демирчяну Роберту Оганесовичу

11. Зантария Валерию Кезбеевичу

12. Зарандия Игорю Нуриевичу

13. Харания Владимиру Львовичу

14. Ласурия Каме Нуриевне

15. Логуа Омиани Шотовичу

16. Мушба Роману Чачковичу

17. Пантия Раулю Константиновичу

18. Сагария Святославу Владимировичу

19.Тванба Астамуру Александровичу

20.Тыркба Екатерине Павловне

21. Хашба Анатолию Кишвардовичу

22.Циба Гули Михайловичу

23.Шония Темуру Валериевичу

24.Кисилишен Александру Ивановичу

25.Тарба Тимуру Анатольевичу

26. Цушба Алексею Павловичу

Номер: 103Выпуск: 3704Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА