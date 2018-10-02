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02.10.2018
Президент поздравил участников торжественного собрания с наступающим Днем Победы и Независимости и подчеркнул значительную роль судей в деле государственного строительства. <p>
Глава государства вручил юбилейные медали за вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: <p>
1. Агумаа Зурабу Михайловичу<p>
2. Аргун Анатолию Баджговичу<p>
3. Аджинджал Зауру Сарапионовичу<p>
4. Аргун Борису Забетовичу<p>
5. Барциц Анри Валиковичу<p>
6. Бжания Темури Ивановичу<p>
7. Гетия Заури Дзиковичу<p>
8. Гамисония Генри Гришаевичу<p>
9. Гурджуа Валерию Тебовичу<p>
10. Демирчяну Роберту Оганесовичу<p>
11. Зантария Валерию Кезбеевичу<p>
12. Зарандия Игорю Нуриевичу<p>
13. Харания Владимиру Львовичу<p>
14. Ласурия Каме Нуриевне<p>
15. Логуа Омиани Шотовичу<p>
16. Мушба Роману Чачковичу<p>
17. Пантия Раулю Константиновичу<p>
18. Сагария Святославу Владимировичу<p>
19.Тванба Астамуру Александровичу<p>
20.Тыркба Екатерине Павловне<p>
21. Хашба Анатолию Кишвардовичу<p>
22.Циба Гули Михайловичу<p>
23.Шония Темуру Валериевичу <p>
24.Кисилишен Александру Ивановичу<p>
25.Тарба Тимуру Анатольевичу<p>
26. Цушба Алексею Павловичу<p>
Номер: 103
Выпуск: 3704
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
МЕДАЛИ «ЗА ПОБЕДУ»<p>Президент Рауль Хаджимба посетил торжественное собрание судей Республики Абхазия, посвященное 25-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. <p>
Президент поздравил участников торжественного собрания с наступающим Днем Победы и Независимости и подчеркнул значительную роль судей в деле государственного строительства. <p>
Глава государства вручил юбилейные медали за вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: <p>
1. Агумаа Зурабу Михайловичу<p>
2. Аргун Анатолию Баджговичу<p>
3. Аджинджал Зауру Сарапионовичу<p>
4. Аргун Борису Забетовичу<p>
5. Барциц Анри Валиковичу<p>
6. Бжания Темури Ивановичу<p>
7. Гетия Заури Дзиковичу<p>
8. Гамисония Генри Гришаевичу<p>
9. Гурджуа Валерию Тебовичу<p>
10. Демирчяну Роберту Оганесовичу<p>
11. Зантария Валерию Кезбеевичу<p>
12. Зарандия Игорю Нуриевичу<p>
13. Харания Владимиру Львовичу<p>
14. Ласурия Каме Нуриевне<p>
15. Логуа Омиани Шотовичу<p>
16. Мушба Роману Чачковичу<p>
17. Пантия Раулю Константиновичу<p>
18. Сагария Святославу Владимировичу<p>
19.Тванба Астамуру Александровичу<p>
20.Тыркба Екатерине Павловне<p>
21. Хашба Анатолию Кишвардовичу<p>
22.Циба Гули Михайловичу<p>
23.Шония Темуру Валериевичу <p>
24.Кисилишен Александру Ивановичу<p>
25.Тарба Тимуру Анатольевичу<p>
26. Цушба Алексею Павловичу<p>
Номер: 103
Выпуск: 3704
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА