Постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия

Об объявлении амнистии в ознаменование двадцать пятой годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2018 года

В ознаменование двадцать пятой годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2018 года, руководствуясь принципами гуманизма, и в соответствии с пунктом 13 статьи 47 Конституции Республики Абхазия

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия постановляет:

1. Освободить от наказания в виде лишения свободы всех лиц, осужденных на срок до трех лет включительно.

2. Освободить от наказания в виде лишения свободы осужденных на срок до пяти лет включительно:

1) лиц, принимавших участие в боевых действиях Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.;

2) инвалидов I и II группы, больных туберкулезом, отнесенных к I и II группе диспансерного учета, а также больных онкологическими заболеваниями III или IV клинической группы;

3) лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности;

4) женщин.

3. Освободить от наказания в виде лишения свободы, независимо от срока наказания:

1) лиц, совершивших преступления по неосторожности;

2) женщин, имеющих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, а также беременных женщин;

3) женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет;

4) несовершеннолетних.

4. Освободить от наказания условно осужденных, осужденных, которым до дня вступления в силу настоящего Постановления неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания, или отбывание наказания которым отсрочено, а также осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы.

5. Прекратить уголовные дела, находящиеся в производстве органов дознания, предварительного следствия и суда о преступлениях, совершенных до вступления в силу настоящего Постановления, в отношении лиц, подпадающих под действие частей 1, 2 и 3 настоящего Постановления.

6. Освободить от наказания в виде лишения свободы осужденных, подпадающих под действие частей 1, 2, 3 и 4 настоящего Постановления, в отношении которых вынесен обвинительный приговор суда, не вступивший в законную силу.

7. Снять судимость с лиц, освобожденных от наказания на основании пунктов 1, 2, 3 и 4 настоящего Постановления.

8. Не применять амнистию к лицам:

1) ранее осуждавшимся за умышленные преступления и вновь осужденным к лишению свободы за умышленные преступления;

2) ранее освобождавшимся от наказания в порядке помилования или в соответствии с актом об амнистии и вновь совершившим умышленное преступление;

3) совершившим преступления, предусмотренные статьями 99, 105 часть 4, 119, 120 части 2 и 3, 121, 122 части 2 и 3, 126, 127, 128, 129, 130, 148 части 2, 3 и 4, 155 часть 4, 156 часть 4, 157 часть 4, 158 части 2 и 3, 159, 160 части 2 и 3, 161 часть 2, 163 часть 4, 172 часть 4, 173 часть 4, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 224, 2241, 227 части 2 и 3, 228 часть 2, 229 часть 2, 237 части 2 и 3, 238 части 2 и 3, 240, 263 части 3, 4, 5 и 6, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 283 часть 2, 292 части 4 и 5, 293 части 3 и 4, 297, 298 часть 4, 315 части 2 и 3, 319, 320 часть 2, 345 части 2 и 3, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 369 часть 2 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

9. Не распространять пункт 3 части 8 настоящего Постановления на участников боевых действий Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. и сократить:

1) наполовину не отбытую часть наказания осужденным на срок, не превышающий десяти лет лишения свободы;

2) на одну треть не отбытую часть наказания осужденным на срок, превышающий десять лет лишения свободы.

10. Не применять часть 9 настоящего Постановления к лицам, совершившим преступления, предусмотренные статьями 99, 119,120,121,126,127,128, 129,130,198, 199, 200, 224, 2241, 263 части 4, 5 и 6, 273, 274, 279, 365, 366, 367 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

11. При применении настоящего Постановления соответствующие статьи Уголовного кодекса Республики Абхазия применяются в той редакции уголовного закона, который был применен в соответствующем приговоре.

12. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит исполнению в течение двух месяцев.

В. КВАРЧИЯ, Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия

г. Сухум,

24 сентября 2018 года,

№ 4672-с-VI

Номер: 103Выпуск: 3704Рубрика: политикаАвтор: . КВАРЧИЯ, Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия