Постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия

О порядке применения Постановления Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «Об объявлении амнистии в ознаменование двадцать пятой годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2018 года»

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия постановляет:

1. Возложить исполнение Постановления Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «Об объявления амнистии в ознаменование двадцать пятой годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2018 года» (далее – Постановление об амнистии) на:

1) органы внутренних дел:

а) в отношении осужденных, находящихся под стражей, приговоры по делам которых вступили в законную силу;

б) в отношении осужденных к лишению свободы, не находящихся под стражей, приговоры по делам которых вступили в законную силу;

в) в отношении осужденных, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы;

2) органы дознания и предварительного следствия – в отношении лиц, дела и материалы о преступлениях которых находятся в производстве этих органов;

3) суды:

а) в отношении лиц, дела о преступлениях которых находятся в производстве этих судов и не рассмотрены до вступления в силу Постановления об амнистии, а также в отношении лиц, дела о преступлениях которых рассмотрены, но приговоры судов не вступили в законную силу;

б) в отношении осужденных, исполнение приговоров по делам которых отсрочено в случаях и порядке, предусмотренных законом, и условно осужденных. Вопрос о применении Постановления об амнистии в отношении указанных осужденных решает суд по представлению органа внутренних дел, осуществляющего контроль за их поведением, а в отношении осужденных военнослужащих – по представлению командира воинской части;

в) в отношении осужденных, которым до вступления в силу Постановления об амнистии неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания. Вопрос о применении Постановления об амнистии в отношении указанных осужденных решает суд, вынесший решение о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания;

4) на судебных исполнителей – в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа, если штраф не взыскан до дня вступления в силу Постановления об амнистии.

2. Решение о применении Постановления об амнистии принимается в отношении каждого лица индивидуально. При отсутствии необходимых сведений об этом лице рассмотрение вопроса о применении Постановления об амнистии откладывается до получения дополнительных материалов.

Вопрос о применении Постановления об амнистии к лицу, местонахождение которого неизвестно, рассматривается после его явки в орган, на который возложено применение Постановления об амнистии.

Органы, на которые возложено исполнение Постановления об амнистии, вправе запрашивать у соответствующих учреждений документы, необходимые для принятия решения о применении Постановления об амнистии. Такие запросы исполняются незамедлительно.

3. Решения о применении Постановления об амнистии, принятые органами внутренних дел, дознания и предварительного следствия, утверждаются прокурором.

При применении Постановления об амнистии судами участие прокурора обязательно.

4. Под действие Постановления об амнистии подпадают лица, совершившие преступление до его вступления в силу.

5. Лица, подпадающие под действие Постановления об амнистии, не освобождаются от обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных ими противоправных действий.

6. Разъяснить, что при применении Постановления об амнистии:

1) под действие части 1 Постановления об амнистии подпадают все лица мужского и женского пола; 2) под действие пункта 1 части 2 Постановления об амнистии подпадают лица, принимавшие участие в боевых действиях Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. в качестве военнослужащих, ополченцев, в составе партизанских отрядов, действовавших против грузинских оккупантов;

3) под действие пункта 2 части 2 Постановления об амнистии подпадают лица, признанные МСЭК инвалидами I и II группы, больные туберкулезом, отнесенные к I и II группе диспансерного учета, а также больные онкологическими заболеваниями III или IV клинической группы, признанные до его вступления в силу;

4) под действие пункта 3 части 2 Постановления об амнистии подпадают лица, впервые привлеченные к уголовной ответственности, и у которых снята или погашена судимость в установленном законом порядке;

5) под действие пункта 2 части 3 Постановления об амнистии подпадают женщины, имеющие несовершеннолетних детей, которым на день вступления в силу Постановления об амнистии не исполнилось шестнадцать лет, и (или) детей-инвалидов, при наличии соответствующих документов, а также беременные женщины, что должно быть подтверждено экспертизой;

6) под действие пункта 3 части 3 Постановления об амнистии подпадают женщины и мужчины, которым до вступления его в силу исполнилось соответственно 55 лет и 60 лет;

7) под действие пункта 4 части 3 Постановления об амнистии подпадают все лица мужского и женского пола, которым на момент совершения преступления не исполнилось 18 лет.

7. При применении Постановления об амнистии не учитываются:

1) судимости, снятые или погашенные в установленном законом порядке;

2) судимости за преступления, ответственность за которые не предусмотрена Уголовным кодексом Республики Абхазия;

3) судимости за умышленные преступления, за которые были назначены наказания, не связанные с лишением свободы;

4) судимости за преступления, за которые наказание назначалось условно или с отсрочкой отбывания наказания либо исполнения приговора, если в последующем осужденный не направлялся в места лишения свободы для отбывания назначенного наказания;

5) судимости лиц, отбывавших наказание за пределами территории Республики Абхазия.

8. В соответствии с частью 9 Постановления об амнистии сокращению подлежит часть срока наказания, не отбытая на день вступления его в силу. Под действие части 9 Постановления об амнистии подпадают осужденные – участники боевых действий Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., приговоры в отношении которых вступили в законную силу до вступления в силу Постановления об амнистии.

9. Постановление об амнистии не применяется, если лицо привлечено к уголовной ответственности либо осуждено за совершение нескольких преступлений и по одной из статей обвинения оно не подпадает под амнистию.

10. Лица, находящиеся в розыске за совершение преступления и подпадающие под действие Постановления об амнистии, освобождаются от уголовной ответственности в случае их явки в следственные органы в течение срока применения Постановления об амнистии.

11. Ограничения, установленные для осужденных Постановлением об амнистии, распространяются также на подозреваемых и обвиняемых, дела и материалы в отношении которых находятся в производстве органов дознания, органов предварительного следствия и судов.

12. В случаях, если вопрос о применении акта об амнистии возникнет по истечении двух месяцев со дня вступления в силу Постановления об амнистии, оно исполняется в порядке, установленном частью 1 настоящего Постановления.

13. Предложить Кабинету Министров Республики Абхазия совместно с местными органами государственного управления Республики Абхазия:

1) осуществить систему мер, обеспечивающих трудовое устройство лиц, освобожденных от наказания;

2) организовать медицинское обслуживание инвалидов I и II группы, больных туберкулезом, отнесенных к I и II группе диспансерного учета, а также больных онкологическими заболеваниями III или IV клинической группы, освобожденных от наказания.

14. Местным органам государственного управления Республики Абхазия обеспечить своевременную постановку на учет несовершеннолетних, освобожденных от наказания на основании Постановления об амнистии, по прибытии их к месту жительства, их передачу под надзор родителей, органов опеки и попечительства, осуществлять координацию работы комиссий по делам несовершеннолетних, органов внутренних дел, общественных организаций по перевоспитанию освобожденных от наказания несовершеннолетних.

15. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

В. КВАРЧИЯ, Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия

г. Сухум,

24 сентября 2018 года,

№ 4673-с-VI

Номер: 103Выпуск: 3704Рубрика: политикаАвтор: В. КВАРЧИЯ, Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия