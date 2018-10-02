ВАЛЕРИЙ БЕРХАМОВ – САМЫЙ ЮНЫЙ ДОБРОВОЛЕЦ

Мартовское наступление. Левый берег Гумисты. Вражеские выстрелы раздаются совсем рядом. Юный боец встает во весь рост, вызывая огонь на себя, и тем самым спасает группу бойцов. Так погиб во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Валерий Берхамов – доброволец из Кабардино-Балкарии, десятиклассник. В памяти боевых друзей, родных он останется навсегда добрым, отзывчивым, решительным и надежным человеком, на которого можно было положиться в любой жизненной ситуации. Такой не предаст, не подведет, это знали все, ценили и уважали за эти мужские качества.

Валерий Мусабиевич Берхамов родился 21 апреля 1977 года в городе Баксане Кабардино-Балкарской Республики. Он рос в многодетной семье вместе с младшими братьями Вячеславом и Анзором. Валерий пользовался уважением среди сверстников, был среди них лидером, хорошо учился, любил математику, физику, занимался баскетболом, каратэ, играл на гитаре. Счастливую жизнь подростка оборвала смерть мамы – Люды Абазовой. Она тяжело болела и ушла из жизни в 36 лет 1 сентября 1992 года. Все переживали ее смерть, но особенно тяжело Валерий. В то время в Абхазии уже шла война. В Нальчике проводились митинги, марафоны в помощь сражающейся за свою свободу Абхазии. Среди добровольцев появились первые погибшие, которых привозили в Кабардино-Балкарию. Но отец Валеры и представить себе не мог, что его сын, юнец, школьник решится уехать на войну. Из альбома «Выпускник 9 «а» класса» он вырезал свою фотографию для удостоверения, которое ему позже выдадут в Абхазии. Внешне мальчик выглядел старше, и ему ничего не стоило прибавить себе года. Когда прибыл в Абхазию, земляки-добровольцы назначили его командиром отделения из 15 человек. Лили Ризовна Хагба – завотделом абхазского языка Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АНА, автор замечательной книги о добровольцах «Их души тают над горами» (Сухум, 2013) вспоминает: «Мое сердце сжалось, когда впервые с добровольцами в штаб конфедерации в г. Гудауте вошел этот мальчик. Мы назвали его малышом-красавчиком, заинтересовались им. Выяснилось, что он – кабардинец, что среди добровольцев есть его родные и знакомые, в бой его не возьмут, будет при штабе. Тогда мы думали, что он уже закончил школу. Вскоре Валерий уехал домой. О том, что он вернулся, мы узнали после его гибели». 21 апреля Валере исполнилось бы 16 лет, а погиб он 17 марта. Известно, что накануне наступления Валерий играл на гитаре и пел любимые песни. Улыбаясь, он сказал друзьям, что играет на гитаре последний раз. Кто знает, может быть, он предчувствовал свою печальную судьбу. Так, за шесть с половиной месяцев отец Валеры – Мусаби Берхамов потерял двух любимых людей – жену и сына. В интервью Лили Хагба он рассказал, что Валера не мог смириться со смертью матери, часто уходил из дома, ночевал у бабушки или у друга. А однажды признался отцу: «Папа, я не хочу расстраивать тебя, но мне без мамы плохо, особенно по ночам».

Боль утраты остается на всю жизнь. Может утешить только одно: тоскующие друг по другу души матери и сына встретились в запредельной высоте. Вечная память Валерию Берхамову, кавалеру ордена Леона – самому юному добровольцу, погибшему смертью храбрых за свободу Абхазии.

Публикацию подготовила Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 103Выпуск: 3703Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ