МУХАМЕД БЛИ – ГЕРОЙ АБХАЗИИ ИЗ КАБАРДЫ

АИААИРА – 25

В Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов погибли 59 уроженцев Кабардино-Балкарии. 12 из них удостоены звания «Герой Абхазии» (шестеро – посмертно). 27 сентября 1993 года кабардинская разведгруппа в составе Абхазской армии штурмом освободила здание Правительства Абхазии и водрузила Знамя Победы над Сухумом.

Одним из первых приехал на помощь братскому народу Абхазии из Кабарды Мухамед Бли, ныне Герой Абхазии. Его высокий моральный боевой дух и хорошая личная подготовка послужили «ключом к победе» во всех его боевых действиях. Мухамед Бли вместе с группой других добровольцев из Кабардино-Балкарии прибыл в Абхазию, перебравшись 18 августа 1992 года через горный перевал Анчхо. Никто из родных Мухамеда не знал, где он находится.

– Мне было 39 лет, – вспоминает Мухамед. – Мой поступок был осознанным. Наши родичи были выходцами из района Цебельды Гулрыпшского района. Это наша бывшая вотчина, откуда наш род когда-то перебрался в Кабарду. Так что я приехал защищать свою Родину.

Мухамед Шагирович Бли родился 1 мая 1953 года в городе Нальчике. По воле судьбы его воспитывала бабушка Гуаша Кушхова – мать отца. Затем был детский дом, школа-интернат. Нелёгким было детство у мальчика, обделённого материнской любовью, домашним уютом и радостью семейных праздников. Однако эти обстоятельства не надломили его детскую душу, а наоборот, закалили характер и превратили в настоящего мужчину.

– Когда я учился в интернате, мы ездили на экскурсию на Голубые озёра, – вспоминает Мухамед. – Мне тогда было 10 лет. Вдруг я увидел, как из лодки выпал наш ученик, не умеющий плавать. Без раздумья я бросился в воду и спас его. А плавать я научился в детском доме. Рядом протекала река Малка, и старшие ребята меня сбрасывали с моста, и я выплывал. Их уроки пошли на пользу. Так я спас друга.

В 1970 году, закончив интернат, Мухамед Бли поступает в профтехучилище. Затем устроился на работу на гидромеллургический завод в Нальчике. А потом была армия. Служил в Киевском военном округе в инженерных войсках. Вернулся на завод. Однако из-за вредного производства пришлось уйти с работы.

– Я уехал к другу в город Новосибирск, поступил в индустриально-педагогический техникум, который закончил в 1987 году, – рассказывает М.Бли. – Работал на режимном заводе старшим инженером. Затем вернулся в Нальчик. Работал заведующим гаражом.

И неизвестно, как дальше сложилась бы судьба молодого кабардинца, если бы не война в Абхазии. В Абхазии Мухамед Бли встретил своего старого друга Гену Карданова и вместе с ним определился в команду Владимира Начач в районе Верхней Эшеры. Так он вошел в первую семерку группы «Кабарда», образованной под началом легендарного командира Гены Карданова, и стал его заместителем. Они вместе освобождали Гагру, первыми вышли на границу по реке Псоу.

– Когда грузинский генерал Каркарашвили бежал в горы, мы погнались за ним, но не успели: его забрал вертолёт, – вспоминает Мухамед. – На обратном пути нас чуть не расстреляли «свои». Мы же были в гражданской форме. Чудом остались живыми. Затем мы участвовали в первой Шромской операции, дошли до моста двуречья. Вот там был действительно ад. Тогда Фарид Арютаа из Сирии попал в плен. Но его потом обменяли на грузинских пленных солдат.

Бои на Восточном фронте принимали все более ожесточенный характер. В Гудауте отдельная десантно-штурмовая рота «Кабарда», в которой воевал Мухамед Бли, познакомилась с Героем Абхазии Зауром (Лакутом) Зарандия. Гена Карданов решил со своей группой вылететь туда. В составе группы тогда было 13 человек, со временем число бойцов увеличилось до 30.

Мухамед Бли многократно ходил в тыл врага, добывал информацию о силе и передвижениях противника. Освобождал село Кочару. В селе Меркуле участвовал в отвлекающем бою. Это было 30 ноября, тогда погибло много абхазских бойцов и казаков. Он вспоминает об одном случае во время таких вылазок:

– 25 декабря 1992 года между городом Очамчырой и селом Меркулой была нейтральная зона. Мы постоянно ходили туда, чтобы собрать разведданные. Мы находились в доме, который трое суток обстреливали. По дому было выпущено 360 снарядов. В этом доме стояло пианино. Среди бойцов был Саша, мегрел родом из Ткуарчала. Он играл на нем и пел, когда это удавалось сделать. А грузины находились напротив, в птицефабрике, через лощину. Когда он начинал петь по-абхазски, те начинали обстреливать нас. Но мы, естественно, в долгу не оставались.

Кадровый военный Мухамед Бли работал и минёром. Этой профессии он обучился, когда служил в Киевском военном округе в инженерно-саперных войсках. Мухамед составлял схемы минирования дорог, по ночам укладывал мины, на которых подрывалась вражеская техника, помогал ремонтировать захваченные танки и БМП.

В середине января группа «Кабарда» участвовала в Пакуашской операции, бомбили охурейский мост. Мухамед вспоминает:

– Поздно выехали, где-то в три-четыре утра мы были там. Я готовился к бою и обратил внимание, что на небе появился новый месяц, и на нем прямо посередине звездочка – как мусульманский символ. И я тогда сказал: «Мы победим». Это было запоминающимся моментом перед боем, как бы знак свыше.

В том бою против наших ребят выступило около 200 грузинских гвардейцев с техникой. Бой шел с 12 часов дня до поздней ночи. Мухамед Бли уничтожил дзот противника, был трижды контужен, но с поля боя не ушел, пока не вытащил двоих раненых. Чувство уверенности в победе не покидало Мухамеда Бли. Затем были бои в сёлах Атаре, Аракиче, Адзюбже. И лишь 28 апреля Мухамед Бли покинул Восточный фронт и вылетел в Гудауту.

– Нас перебросили в горы, – рассказывает Мухамед. – Участвовали в боях в Ахалшени, Ахбюке, во второй Шромской операции. После гибели Гены Карданова 15 апреля я возглавил нашу группу. Было тяжело, там была, если так можно выразиться, кровавая мясорубка. Каждый снаряд, каждая мина казались твоими. Погибло много ребят. И уже 16 сентября наша рота вместе с батальоном Зураба Кутелия вышла к Сухуму. Вечером 26 сентября мы захватили грузинский штаб, который располагался в школе №12 на Маяке. И 27 сентября, утром, вышли в грузовой порт и нарвались на противника. Завязался бой. Враг был уничтожен. Затем пошли на площадь к дому Правительства и далее вышли к Красному мосту. На площади погиб мой друг детства Артур Кармоков.

После войны Мухамед Бли собирался уезжать из Абхазии, но однополчане сказали ему: «Оставайся, мало ли что еще может произойти, еще ничего неизвестно».

Так по просьбе друзей он остался, строил фортификационные сооружения на границе по реке Ингур, участвовал в спецоперации по отбрасыванию грузинских войск от абхазо-грузинской границы, в разведках и операциях по зачистке приграничных территорий. Рассказывая о непростом послевоенном времени, Мухамед Бли вспоминает:

– В 1994-м, примерно 18 июня, мы ушли из Кодорского ущелья. Фактически с нуля начал жить в Абхазии. Полгода жил в каюте корабля «Гумиста» в грузовом порту в районе Маяка. Я на нем работал и жил там. Потом перебазировался на теплоход «Абхазия», ходил в Турцию, в Грецию. Мы возили людей в Турцию, они закупали товар, мы грузили это в контейнеры, привозили обратно. Год там поработал, что-то приобрел, женился на абхазке.

Мухамед Бли вернулся на службу в Министерство обороны в 1995 году. Работает там и сегодня в качестве офицера по международному военному сотрудничеству. В 1996 году он был избран депутатом Народного Собрания, участвовал в разработке государственных законов, основные из которых – Закон о госгранице и о территориальных водах.

Хочется подчеркнуть, что всё вышесказанное пришлось с трудом «вытягивать» из Мухамеда Бли. Он скромно умолчал о многих своих подвигах. Кстати, всё это подвигом он не называл, он считал это простым служением своей исторической Родине. И даже тогда, когда он попадал под обстрел врагов, где не было возможности укрыться. Он часто прощался с жизнью. Однако одному Богу известно кому и сколько отпущено времени на эту жизнь. Главное – прожить её достойно, как это делает Герой Абхазии Мухамед Бли.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 103Выпуск: 3704Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ