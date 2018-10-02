Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»

поздравляет народ Абхазии с двадцатипятилетием освобождения нашей столицы г. Сухум от оккупантов! Наши братья и сестры отдали свои жизни, чтобы этот долгожданный день наступил как можно быстрее. Вечная память воинам -освободителям!

Мира и процветания всем жителям Абхазии, благополучия каждой семье!

Номер: 103Выпуск: 3704Рубрика: политикаАвтор: Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»