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02.10.2018
Номер: 103
Выпуск: 3704
Рубрика: политика
Автор: Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»
Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»
поздравляет народ Абхазии с двадцатипятилетием освобождения нашей столицы г. Сухум от оккупантов! Наши братья и сестры отдали свои жизни, чтобы этот долгожданный день наступил как можно быстрее. Вечная память воинам -освободителям!
Мира и процветания всем жителям Абхазии, благополучия каждой семье!
Номер: 103
Выпуск: 3704
Рубрика: политика
Автор: Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»