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УКАЗЫ 02.10.2018

УКАЗЫ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указы о награждении медалью «За Победу» (посмертно).

В Указах, в частности, говорится:

«За вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. наградить медалью «За Победу» Ардзинба Владислава Григорьевича (посмертно)»;

«За вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. наградить медалью «За Победу» Багапш Сергея Васильевича (посмертно)»;

«За вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. наградить медалью «За Победу» Сосналиева Султана Асламбековича (посмертно)»;

«За вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. наградить медалью «За Победу» Аршба Владимира Георгиевича (посмертно)»;

«За вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. наградить медалью «За Победу» Хварцкия Мушни Хумсаевича (посмертно)»;

«За вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. наградить медалью «За Победу» Дбар Сергея Платоновича (посмертно)»;

«За вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. наградить медалью «За Победу» Агрба Гиви Камуговича (посмертно)».

Глава государства вручил награды представителям каждой семьи на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Дня Победы и Независимости, – «Съезде победителей».


Номер:  103
Выпуск:  3704
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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