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УКАЗЫ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указы о награждении медалью «За Победу» (посмертно).
В Указах, в частности, говорится:
«За вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. наградить медалью «За Победу» Ардзинба Владислава Григорьевича (посмертно)»;
«За вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. наградить медалью «За Победу» Багапш Сергея Васильевича (посмертно)»;
«За вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. наградить медалью «За Победу» Сосналиева Султана Асламбековича (посмертно)»;
«За вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. наградить медалью «За Победу» Аршба Владимира Георгиевича (посмертно)»;
«За вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. наградить медалью «За Победу» Хварцкия Мушни Хумсаевича (посмертно)»;
«За вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. наградить медалью «За Победу» Дбар Сергея Платоновича (посмертно)»;
«За вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. наградить медалью «За Победу» Агрба Гиви Камуговича (посмертно)».
Глава государства вручил награды представителям каждой семьи на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Дня Победы и Независимости, – «Съезде победителей».
Номер: 103
Выпуск: 3704
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА