«СЪЕЗД ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выступил на торжественном мероприятии «Съезд победителей», посвященном 25-летию Дня Победы и Независимости

Уважаемые ветераны и участники сегодняшней встречи!

В славный год 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, в преддверии 30 сентября мы впервые проводим такой форум – собрание людей, завоевавших свободу и независимость, участников войны – ветеранов и добровольцев, защитников многострадальной Апсны.

Четверть века существует независимое Абхазское государство. За эти годы мы прошли через сложнейшие испытания, но ни разу, даже в мыслях, не допустили возможность отказа от наших завоеваний. Упорство и нацеленность на достижение поставленных целей, самопожертвование во имя независимости сделали возможным признание суверенитета Абхазии Российской Федерацией в 2008 году.

На полях сражений, на фронте мы все были едины, потому что перед нами лежала чёткая, кристально ясная цель – победить врага, спасти страну, своих родных и близких от покорения и уничтожения, сделать так, чтобы абхазский народ с его культурой и государственностью не был стёрт с лица земли.

Мы добились Победы, потому что свято верили в свою правоту и высшую справедливость.

На войне наш народ и те, кто пришел нам на помощь – братья-добровольцы, проявили самые лучшие человеческие качества: мужество, честь, отвагу, высшую любовь к своей родине.

Война – это не только лишения и смерть, это время, когда в каждом человеке и в обществе в целом раскрывается всё истинное. И эта истина состоит в неистребимом желании быть свободными и независимыми, жить в благополучном и стабильном государстве, растить детей и думать о будущем.

Сегодня мы продолжаем думать о войне, или, лучше сказать, о борьбе, но уже на мирном фронте. Победив в войне, мы не должны проиграть мир.

Мы должны все, как один, объединившись, бороться за безопасность и здоровье нации, экономическое и социальное развитие, укрепление государственности, закон и порядок, международные позиции Абхазии.

Кто, если не победители, участники войны, обладают высшим авторитетом в обществе? Кто, если не вы, должны быть движущей силой позитивных изменений? Поэтому на вас, на всех нас, лежит колоссальная ответственность за настоящее и будущее нашей страны.

Многое уже сделано. За последние годы Абхазия смогла добиться продвижения международного признания, вывести на качественно новый уровень взаимоотношения с Россией, значительно продвинуться в вопросах обороны и безопасности.

Но впереди еще больше задач, проблем и вызовов. Победители не должны быть расколоты, распределены по политическим и иным лагерям. Мы должны быть едины. Нельзя допустить, чтобы подвиг народа, его жертвы в войне были обесценены неудачами мирного развития. Наша задача – беречь память о войне, о героизме славных сынов и дочерей Апсны и сделать всё, чтобы Абхазия сохранилась в веках как суверенное и независимое государство, в котором будет комфортно и радостно жить, которым будут гордиться будущие поколения.

Нынешний форум знаменателен тем, что впервые состоится награждение медалью «Аиааираз» («За Победу»), которая была учреждена Постановлением Верховного Совета Республики Абхазия 4 декабря 1992 года. Предполагалось, что медалью «Аиааираз» («За Победу») будут награждаться лица, принимавшие непосредственное участие в боях, а также работники тыла в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Однако из-за недоработок нормативной базы, награждение этой медалью ни разу не производилось.

Мы решили, что именно сейчас, в преддверии 25-летия Победы, нужно исправить эту историческую несправедливость.

Сегодня мы имеем честь посмертно наградить тех, чья роль в величайшем событии новейшей истории абхазского народа – нашей Победе – была определяющей. Владислав Ардзинба, Сергей Багапш, Султан Сосналиев, Владимир Аршба, Сергей Дбар, Гиви Агрба, Мушни Хварцкия, – первые награжденные медалью «Аиаараз». Их имена навсегда в нашей памяти, в генетическом коде нашего народа.

Эта награда найдет каждого, кто участвовал в войне – погибших и ныне здравствующих ветеранов и тружеников тыла.

Хочу пожелать всем ветеранам войны и их семьям крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Вместе мы побеждали на фронтах войны, вместе выстоим и сегодня!

Номер: 103Выпуск: 3704Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА