РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА РА НА ВОЕННОМ ПАРАДЕ

Уважаемые соотечественники! Уважаемые ветераны! Товарищи генералы, офицеры и солдаты! Уважаемые гости!

День Победы и Независимости, который мы отмечаем вместе с соратниками, братьями и друзьями, стал неотъемлемой частью нашей новейшей истории. Наш народ глубоко выстрадал свою священную свободу, положив на ее алтарь жизни сотен и тысяч своих отважных сынов и дочерей. И в этой неравной борьбе с грузинскими полчищами, вероломно вторгшимися на территорию Абхазии в августе 1992 года, с нами были братья с Северного Кавказа, наши зарубежные соотечественники, добровольцы из России, Южной Осетии, Приднестровья, других государств ближнего и дальнего зарубежья. По призыву Конфедерации народов Кавказа люди шли к нам тернистыми горными тропами, и по прибытии в сражающуюся Абхазию вступали в ряды ее доблестных защитников! Наш народ никогда не забудет о том, какую консолидирующую и организаторскую роль сыграли в формировании общекавказского движения в поддержку Абхазии такие яркие и волевые личности, как Юрий Калмыков, Султан Сосналиев, Муса Шанибов, Юсуп Сосламбеков, Адам Хуаде и другие признанные лидеры.

Это мощное единение борцов за справедливость стало главным идеологическим оружием, против которого не смогли устоять грузинская пропагандистская машина, оккупационный режим, проводивший на контролируемых территориях политику откровенного геноцида.

Против практически безоружного народа были брошены танки, авиация, артиллерия, подвергалось бомбардировкам мирное гражданское население, расстреливались памятники культуры, подвергались насилию и издевательствам тысячи жителей городов и районов республики. Многие международные организации, в том числе и правозащитные, преднамеренно замалчивали факты военных преступлений грузинской армии, потворствовали фарисейским заявлениям Шеварднадзе и его приспешников о надуманных предлогах ввода войск в Абхазию. В случае с грузинской военной агрессией были преданы забвению международные правовые нормы.

Однако мужественному народу Абхазии, первому Парламенту во главе со своим великим лидером, основателем независимого Абхазского государства Владиславом Ардзинба удалось развеять методично распространявшуюся ложь о причинах начала войны и нанести сокрушительное поражение тем, кто пытался раз и навсегда уничтожить нашу государственность, лишить абхазский этнос исторической памяти.

В боях закалялся дух победоносной Абхазской армии, в экстремальных военных условиях было создано Министерство обороны Республики Абхазия, формировались батальоны и бригады, усиливалось взаимодействие всех фронтов, укреплялся тыл. Под непосредственным руководством Главнокомандующего давалась объективная оценка неудачным наступательным операциям, предпринимались все необходимые меры для выполнения главной задачи: окончательного изгнания противника и восстановления государственного суверенитета нашей страны.

25 лет – это сравнительно небольшой срок для масштабов мировой истории. Однако для нашего народа – это целая эпоха, наполненная судьбоносными событиями. За это время Абхазия успела залечить раны, нанесенные войной. Ее суверенитет и независимость признаны рядом государств. Благодаря всесторонней поддержке России, нашего союзника и стратегического партнера, Абхазия восстанавливает свой экономический потенциал, повышает свою обороноспособность, укрепляет безопасность. Большим событием во внешней политике стало признание Сирийской Арабской Республикой независимости Абхазии.

Наш народ верит в свое будущее! Он дорожит Победой, доставшейся ценой невосполнимых жертв. Никому не удастся вернуть нас к колониальному прошлому – ни реваншистским силам в Грузии, ни тем международным игрокам, кто продолжает питать подобные иллюзии.

Счастья народу-победителю! Мира и процветания Республике Абхазия! Мира и благополучия братским народам, пришедшим к нам на помощь в дни суровых испытаний!

Номер: 104Выпуск: 3705Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА