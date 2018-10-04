Главная
ПРЕЗИДЕНТ РА ВСТРЕТИЛСЯ:
С делегацией Государственной Думы Российской Федерации.
***
С заместителем руководителя Федерального казначейства Российской Федерации Станиславом Прокофьевым.
***
С руководителями добровольческих организаций Северного Кавказа.
***
С главой Союза казаков Области войска Донского Николаем Козициным.
***
С делегацией Карачаево-Черкесской Республики.
***
С делегацией Кабардино-Балкарской Республики.
***
С советником главы Республики Ингушетия.
***
С делегацией Федерации абхазских культурных центров в Турции.
***
С делегацией республик Северного Кавказа.
***
С делегацией Приднестровской Молдавской Республики.
***
С делегацией Республики Арцах.
***
С делегацией Донецкой Народной Республики.
***
С российским государственным деятелем Сергеем Бабуриным.
Номер: 104
Выпуск: 3705
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА