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04.10.2018

ПРЕЗИДЕНТ РА ВСТРЕТИЛСЯ:

С делегацией Государственной Думы Российской Федерации.

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С заместителем руководителя Федерального казначейства Российской Федерации Станиславом Прокофьевым.

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С руководителями добровольческих организаций Северного Кавказа.

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С главой Союза казаков Области войска Донского Николаем Козициным.

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С делегацией Карачаево-Черкесской Республики.

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С делегацией Кабардино-Балкарской Республики.

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С советником главы Республики Ингушетия.

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С делегацией Федерации абхазских культурных центров в Турции.

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С делегацией республик Северного Кавказа.

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С делегацией Приднестровской Молдавской Республики.

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С делегацией Республики Арцах.

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С делегацией Донецкой Народной Республики.

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С российским государственным деятелем Сергеем Бабуриным.


Номер:  104
Выпуск:  3705
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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